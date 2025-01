Antena 3 CNN › Externe › Mapamond › Secretele mozaicului Alexandru cel Mare, cu 2 milioane de piese, au fost dezvăluite printr-o analiză făcută în premieră mondială Secretele mozaicului Alexandru cel Mare, cu 2 milioane de piese, au fost dezvăluite printr-o analiză făcută în premieră mondială

Mia Lungu 3 minute de citit Publicat la 15:58 16 Ian 2025 Modificat la 15:58 16 Ian 2025





Mozaicul Alexandru cel Mare, vechi de aproximativ 2.000 de ani, descoperit în 1831, are 2 milioane de piese. Sursa foto: PLOS One/ 2025 Balassone et al.