Soldații nord-coreeni trimiși în Rusia au dat de internetul nelimitat și nu se mai desprind de filmele pentru adulți

Soldații nord-coreeni dislocați în Rusia au făcut cunoștință cu internetul nelimitat și nerestricționat pentru prima dată în viața lor, iar mulți dintre ei profită de această nouă libertate pentru a se uita la conținut pentru adulți, potrivit jurnalistului de la Financial Times Gideon Rachman.

„O sursă de obicei de încredere îmi spune că soldații nord-coreeni care au fost desfășurați în Rusia nu au avut niciodată acces nerestricționat la internet înainte. Drept urmare, nu se mai satură cu pornografie”, a spus Rachman într-o postare pe X, potrivit Newsweek.

A usually reliable source tells me that the North Korean soldiers who have deployed to Russia have never had unfettered access to the internet before. As a result, they are gorging on pornography.