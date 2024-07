Tentativă de asasinat la Moscova. Un ofițer a sărit în aer când s-a urcat în mașină

Maşina unui ofiţer al armatei ruse a explodat într-o parcare din Moscova, în momentul în care acesta s-a urcat la volan.

Este vorba despre şeful adjunct al centrului radio de transmisie al unității militare de comunicații prin satelit.

This morning in Moscow, Andrei Torgashov, Deputy Chief of the 89th Satellite Communications Center of the Russian Armed Forces, was blown up in his Toyota Land Cruiser.



The explosion occurred in a parking lot on Sinyavinskaya Street. Torgashov's legs were torn off.



