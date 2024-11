Un bărbat a încercat să urce în avion cu sute de tarantule ascunse sub haine. Cum a fost prins

Un bărbat a fost prins pe aeroportul din Peru cu 320 de tarantule, 110 centipede și nouă furnici, transmite BBC.

Acesta încerca să le scoată ilegal din țară, fiind descoperit de personalul de securitate.

„Am primit un raport de la personalul de securitate al Aeroportului Internațional Jorge Chavez. În raport se menționa că un cetățean coreean a fost găsit în posesia unor specimene de faună sălbatică”, a spus Pilar Ayala, biolog, Serviciul Național pentru Silvicultură și Faună Sălbatică.

A South Korean man was caught at Lima Airport with hundreds of tarantulas, centipedes, and giant ants. He had hidden the plastic-wrapped animals under his clothing. pic.twitter.com/xLdacJsde7