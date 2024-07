Un bărbat sărman și plin de datorii s-a apucat să sape într-o mină și a găsit un diamant de 95.000 de dolari

Un muncitor indian a descoperi un diamant de 95.000 de dolari FOTO: Getty Images

Norocul unui muncitor indian s-a schimbat peste noapte, după ce a găsit un diamant masiv, foarte valoros, într-o mină din statul Madhya Pradesh.

Diamantul de 19,22 carate ar putea să-i aducă aproximativ 8 milioane de rupii, adică 95.570 dolari, în urma vânzării.

Raju Gound a spus că închiriază mine în orașul Panna de mai bine de 10 ani, în speranța că într-o zi va găsi un diamant. Panna este renumit pentru rezervele sale de diamante, iar oamenii închiriază adesea mine ieftine de la guvernul local pentru a vâna piatra prețioasă, potrivit BBC.

National Mineral Development Corporation (NMDC), companie deținută de guvern, coordonează activitatea de exploatare a diamantelor în Panna. În același timp, închiriază mine de mică adâncime persoanelor fizice, familiilor și asociațiilor care caută diamante, de regulă cu tot cu unelte și echipamente de bază.

Orice piatră descoperită este predată biroului guvernamental de diamante, care o evaluează.

„Aceste mine pot fi închiriate pentru aproximativ 200-250 de rupii pentru o anumită perioadă”, a declarat Anupam Singh, un oficial de la biroul de diamante al guvernului local.

În 2018, un muncitor din Bundelkhand a găsit un diamant în valoare de 15 milioane de rupii într-o mină din Panna. Însă astfel de descoperiri sunt rare.

Anupam Singh a spus că mulți oameni care închiriază mine au găsit pietre mici, dar descoperirea lui Raju Gound este una notabilă.

Raju Gound a declarat pentru BBC că tatăl lui a închiriat mina de lângă Panna în urmă cu aproximativ două luni. El a menționat că familia lui închiriază mine în principal în timpul sezonului musonic, când nu pot lucra în agricultură sau construcții.

„Suntem foarte săraci și nu avem altă sursă de venit. Așa că facem asta în speranța de a face niște bani”, a spus el.

Bărbatul auzise povești despre oameni care găseau diamante și spera că și el va avea noroc într-o zi.

Miercuri dimineața s-a dus la mină și a început să sape. „Este o muncă obositoare. Săpăm o groapă, scoatem bucăți de pământ și rocă, le spălăm într-o sită și apoi cernem cu grijă mii de pietre minuscule pentru a căuta diamante”, a spus el.

Iar în cursul după-amiazii toată acea muncă grea a dat roade și norocul i s-a schimbat. „Cerneam pietrele și am văzut ceva care semăna cu o bucată de sticlă. Am ridicat-o să mă uit la ea și am văzut o licărire slabă. Atunci am știut că am găsit un diamant", a spus el.

Raju Gound și-a dus piatra la biroul guvernamental de diamante, unde a fost evaluată și cântărită. Anupam Singh a spus că diamantul va fi vândut la următoarea licitație guvernamentală și că Raju Gound va primi banii cuveniți după deducerea redevențelor guvernamentale și taxelor.

Acum, Gound speră să construiască o casă mai bună pentru familia lui și aibă bani pentru educația copiilor săi. Dar prima dată își va plăti datoria de 500.000 de rupii. Bărbatul a mai spus că banii vor fi împărțiți între 19 rude care locuiesc împreună cu el. Și deși mulți oameni aflați în situația lui și-ar lua o vacanță, el a spus că „mâine mă duc la mină ca să mai caut diamante”.