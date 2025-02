Un crater mare a apărut într-o localitate din Marea Britanie. "Există riscul de explozie, incendiu şi prăbușire"

Scene apocaliptice s-au petrecut într-o localitate din Marea Britanie, după ce s-a format un crater uriaş pe o şosea. Autorităţile au decis să evacueze de urgenţă oamenii care locuiesc în clădirile aflate în apropierea dolinei. Şi asta pentru că, scriu publicaţiile internaţionale, există riscul de explozie, incendiu şi chiar prăbuşire.

Craterul a apărut luni seara pe o stradă din Godstone, un sat aflat în districtul Tandridge din Surrey. În cursul nopţii însă, dolina s-a mărit şi a ajuns să aibă o lungime de aproape 20 de metri, potrivit BBC.

Polițiştii britanici i-au sfătuit pe locuitorii din William Way, Godstone, "să părăsească zona cât mai repede posibil", pentru că se tem că s-ar putea produce o explozie din cauza cablurilor expuse. Oamenii au descris scenele de evacuare ca fiind "terifiante".

Rez Mira și familia sa și-au părăsit proprietatea în primele ore ale dimineții de marți şi au mers să locuiască la rudele pe care le au în Croydon. Când au revenit, ei au fost șocați după ce au remarcat că grădina din spate a proprietății lor fusese înghițită de dolină.

