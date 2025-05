Videoclip viral: Un veteran de 98 de ani a zbrobit o Tesla cu un tanc: „Am mai învins fascismul o dată”

Clipul a devenit rapid viral pe rețelele sociale.Foto: YouTube

Un veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial în vârstă de 98 de ani, care a servit în armata britanică, a folosit un tanc pentru a zdrobi o mașinăTesla, într-un mesaj direct pentru CEO-ul companiei, miliardarul Elon Musk.

Ken Turner, un veteran britanic în vârstă de 98 de ani care a luptat în Al Doilea Război Mondial, apare într-un videoclip viral în care conduce un tanc Sherman peste o mașină Tesla Model 3. Clipul este parte a unei campanii realizate de grupul politic britanic Led By Donkeys, care critică susținerea acordată de Elon Musk unor curente de extremă dreapta din Europa, relatează Gizmodo.

Veteranul transmite un mesaj ferm: „Sunt suficient de bătrân ca să fi văzut fascismul prima dată. Acum se întoarce”, spune el, în timp ce se află în tancul fabricat în SUA. „Elon Musk, cel mai bogat om din lume, își folosește puterea pentru a sprijini extrema dreaptă, iar banii vin din vânzarea de mașini Tesla. Am un mesaj pentru Musk: am înfrânt fascismul înainte și o vom face din nou.”

În videoclip, Tesla Model 3 are o plăcuță de înmatriculare simbolică, pe care scrie „fascism”, iar tancul o zdrobește complet. Clipul este disponibil pe Bluesky și YouTube și a devenit rapid viral pe rețelele sociale.

Reacțiile au fost împărțite. Blogul Teslarati, cunoscut ca fiind pro-Tesla, a comentat ironic că videoclipul ar arăta cât de rezistentă este mașina electrică, subliniind că doar plafonul de sticlă și geamurile au fost distruse, iar partea inferioară a caroseriei ar fi rămas intactă.

Pe de altă parte, criticii lui Elon Musk l-au acuzat că se aliniază tot mai des cu ideologii și mișcări de extremă dreapta. Controversele s-au intensificat după ce, în ziua învestirii lui Donald Trump în ianuarie 2017, Musk ar fi făcut două gesturi interpretate de unii drept saluturi de tip nazist. Deși ulterior a negat acest lucru și a declarat că gestul ar fi fost o expresie de compasiune („My heart goes out to you”), interpretările publicului au alimentat speculațiile.

Mai mulți comentatori l-au acuzat pe Musk că își folosește averea și influența pentru a susține mișcarea MAGA (Make America Great Again) și lideri autoritari. Se estimează că miliardarul ar fi contribuit cu sute de milioane de dolari pentru sprijinirea agendei politice a fostului președinte Trump.