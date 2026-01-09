Scandal la Londra: 5.000 de ofițeri de poliție angajați fără respectarea procedurilor legale. Printre ei sunt și violatori în serie

Scandalul a explodat odată cu o analiză internă care a scos la iveală o situație alarmantă. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un scandal de proporţii zguduie Poliția Metropolitană din Londra și Scotland Yard, unde au fost scoase la iveală deficiențe grave în verificările antecedentelor a mii de ofițeri și angajați. Printre cei care au reușit să rămână în serviciu în ciuda infracțiunilor foarte grave comise se numără foști ofițeri responsabili de numeroase violuri.

Cel mai mediatizat caz îl implică pe David Carrick , condamnat la închisoare pe viață pentru peste 50 de infracțiuni sexuale. Fostul detectiv s-a alăturat Poliției Metropolitane în 2001, după ce a trecut pentru prima dată de procesul de verificare al poliției. În 2009, i s-a încredinţat şi o armă de foc și, în ciuda unei acuzații de violență domestică împotriva sa, a trecut din nou verificările antecedentelor în 2017.

Un alt caz îl are în centru pe Cliff Mitchell, care a reușit însă să intre în poliţie în anul 2020, după ce o comisie de revizuire, ca parte a politicii de incluziune a poliției, a anulat o decizie anterioară care îl exclusese din cauza unei acuzații de viol asupra unei minore. Fostul ofițer a fost condamnat la 13 ani de închisoare pentru 10 violuri, dintre care trei au implicat minore cu vârsta sub 13 ani.

Scandalul a explodat odată cu o analiză internă care a scos la iveală o situație alarmantă : între 2013 și 2023, verificările antecedentelor au fost reduse atât pentru noii candidați, cât și pentru personalul existent. Conform estimărilor Ministerului de Interne, Poliția Metropolitană a angajat peste 5.000 de ofițeri și angajați fără verificările necesare. În plus, pentru aproximativ 17.000 de persoane, nici măcar nu este posibil să se confirme dacă au fost efectuate vreodată verificări prealabile angajării, relatează La Stampa.

Raportul a dezvăluit cifre tulburătoare: 131 de ofițeri și membri ai personalului au comis infracțiuni, de la viol la infracțiuni cu droguri, de la infracțiuni legate de ură până la infracțiuni aparent minore, cum ar fi prezentarea la serviciu în stare de ebrietate. Raportul dă vina pe campania națională majoră de recrutare lansată între iulie 2019 și martie 2023. Ofițerii superiori ai Poliției Metropolitane au decis să nu respecte directivele naționale, sub presiunea de a atinge obiectivul de peste 4.500 de noi recruți . Astfel s-a preferat un proces accelerat pentru a îndeplini obiectivele de recrutare.

Abaterea de la standarde a dus la lipsa verificărilor de referințe și la scurtături periculoase în timpul controlului, permițând unor persoane, care nu ar fi trebuit niciodată să intre în sistem, să poarte uniforma. Această situație, conform raportului, a contribuit la abateri ale poliției și la creșterea neîncrederii publice.

Programul de consolidare a forțelor de ordine, promovat de guvernul anterior, prevedea recrutarea a 20.000 de ofițeri pe parcursul a trei ani și jumătate, pentru a-i înlocui pe cei disponibilizați în perioadele de austeritate. Problema era că fondurile pentru recrutare s-ar fi pierdut dacă obiectivele nu ar fi fost îndeplinite. Această presiune, explică raportul, a condus la o abordare „axată pe viteză și număr, în detrimentul integrității”.

Cifrele sunt dramatice: 5.073 de ofițeri și membri ai personalului nu au fost verificați corespunzător . Dintre aceștia, 4.528 nu au fost verificați de către Secția Specială, 431 nu au fost verificați de către Ministerul Apărării, iar 114 au avut cererile de angajare respinse de o comisie internă a Poliției Metropolitane. Alți 3.338, care urmau să fie verificați suplimentar, au fost verificați doar parțial. Se estimează că aproximativ 1.200 de persoane, din 27.300 de candidaturi, probabil nu ar fi trecut verificările dacă s-ar fi aplicat standardele normale .

În plus, între 2018 și aprilie 2022, referințele a nu mai puțin de 17.355 de agenți și angajați nu au fost verificate corespunzător. Dintre aceștia, aproximativ 250 nu ar fi primit postul dacă verificările ar fi fost efectuate corespunzător.

De când Sir Mark Rowley a devenit comisar al Poliției Metropolitane în septembrie 2022, a început o operațiune de „curățenie” în toată regula, în urma căreia aproximativ 1.500 de ofițeri au fost demiși . Însă concluziile raportului nu fac decât să arunce noi îndoilei tulburătoare . Cu privire la aceste dezvăluiri, ministrul de Interne Shabana Mahmood a anunțat lansarea unei anchete a inspectoratului de poliție, subliniind că abandonarea de către Scotland Yard a criteriilor stricte de evaluare a aspiranților la postul de ofițer reprezintă un „eșec flagrant”.

Comisarul adjunct Rachel Williams și-a recunoscut responsabilitatea: „Prin publicarea acestui raport, suntem deschiși și transparenți cu privire la practicile anterioare de recrutare și verificare care, în unele cazuri, au permis unor persoane nepotrivite să se alăture Poliției Metropolitane. Am identificat problemele și le-am abordat rapid, gestionând în mod corespunzător orice risc pentru public. Majoritatea ofițerilor și personalului pe care îi recrutăm în fiecare an demonstrează o conduită exemplară și sunt dedicați protejării publicului.”

Nu în ultimul rând, Paula Dodds, președinta Federației Poliției Metropolitane (sindicatul Poliției Metropolitane), a comentat cu amărăciune: „ Raportul de astăzi expune o situație paradoxală în care atingerea unui obiectiv numeric a avut prioritate față de controalele și măsurile de siguranță normale. Colegii curajoși și harnici pe care îi reprezentăm sunt de acord că mica minoritate de ofițeri inapți nu ar fi trebuit niciodată să se alăture forțelor de ordine.”