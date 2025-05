Nicuşor Dan, felicitat de şefi de stat şi guvern şi lideri internaţionali pentru victorie. Emmanuel Macron l-a sunat personal

Emmanuel Macron l-a felicitat pe Nicuşor Dan. Foto: Profimedia Images

Nicuşor Dan, preşedintele ales al României, a fost felicitat de o serie de şefi de stat şi guvern din Europa după victoria sa în alegerile prezidenţiale de duminică. Nicuşor Dan a fost felicitat de preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi de prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk.

Emmanuel Macron a anunţat că l-a sunat personal pe Nicuşor Dan pentru a-l felicita pentru victoria sa în alegerile prezidenţiale.

„L-am sunat pe Nicuşor Dan şi l-am felicitat pentru alegerea sa în fruntea României.

În ciuda numeroaselor încercări de manipulare, românii au ales în această seară democraţia, domnia legii şi Uniunea Europeană.

Franţa va fi alături de voi pentru a consolida parteneriatul nostru şi pentru a lucra împreună pentru o Europă şi mai independentă, şi mai suverană şi mai puternică”, a transmis Emmanuel Macron.

Ulterior, Macron a publicat acelaşi mesaj şi în limba română.

Donald Tusk, prim-ministrul guvernului Poloniei l-a felicitat pe Nicuşor Dan cu un mesaj scurt în limba română, urmat de traduceri în limbile engleză şi poloneză, pe Twitter.

„Felicitări Nicuşor Dan! Trăiască România Liberă!”, a scris Tusk.

„Cele mai calde felicitări pentru Nicuşor Dan pentru victoria sa din această seară. Poporul român a ieşit masiv la vot. Românii au ales promisiunea unei Românii libere şi prospere într-o Europă puternică. Împreună vom livra pentru această promisiune. Abia aştept să lucrez cu dumneavoastră”, i-a scris Ursula von der Leyen lui Nicuşor Dan.

„Felicitări lui Nicuşor Dan pentru victoria sa istorică în alegerile prezidenţiale din România.

Pentru Ucraina, ca vecin şi prieteni, este improtant să avem România ca partener de încredere şi suntem încrezători că aşa va fi. Lucrând împreună, ne putem consolida ambele ţări şi Europa noastră.

Vom avea mereu un mare respect pentru România şi pentru poporul român, mai ales pentru sprijinul pe care l-am primit de la voi în cea mai dificilă perioadă din istoria noastră.

Dragi români, puteţi conta pe Ucraina să vă fie un bun vecin şi partener. Putem depăşi orice provocare dacă suntem uniţi şi puternici.

Abia aştept să dezvoltăm împreună parteneriatul strategic între ţările noastre prietene de dragul stabilităţii, securităţii şi prosperităţii lor”, a scris şi Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

Pedro Sanchez, prim-ministrul Spaniei, a avut, de asemenea, un mesaj de felicitare pentru Nicuşor Dan.

„Felicitări pentru Nicuşor Dan pentru victoria sa electorală în alegerile prezidenţiale din România.

A câştigat România şi câştigă UE. Pierde extrema dreaptă.

Abia aştept să lucrăm împreună în Consiliul European”, a transmis prim-ministrul spaniol.

„De la primărie la masa Consiliului European. Felicitări sincere lui Nicuşor Dan pentru victoria în alegerile prezidenţiale din România. Acesta este un semnal puternic al ataşamentului românilor la proiectul european. Abia aştept să lucrăm împreună pentru o Europă şi o Românie mai bune.

Sincere felicitări!”, a scris şi Antonio Costa, ultima parte a mesajului fiind în limba română.

„Felicitări, dragă Nicuşor Dan, pentru alegerea în funcţia de preşedinte al României!

Moldova şi România sunt împreună, se susţin una pe cealaltă şi vor lucra umăr la umăr pentru un viitor paşnic, democratic şi european pentru toţi cetăţenii noştri”, a scris Maia Sandu.