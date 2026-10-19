Un român a câștigat aproape 200.000 de euro la pariuri după ce a repetat de patru ori aceeași combinație

Un român în vârstă de 30 de ani, stabilit în localitatea Pederobba din Italia, a câștigat 191.800 de euro după ce a ghicit toate golurile din șase meciuri de fotbal. Bărbatul a dat lovitura la o agenție de pariuri din Cornuda, provincia Treviso, iar acum știe deja ce va face cu banii: vrea să-și achite creditul pentru locuință și să cumpere un apartament pe care să-l închirieze, potrivit Il Gazzettino.

Câștigul a fost înregistrat pe 12 octombrie, la o tutungerie și agenție de pariuri de pe strada Zanini, numărul 4, din Cornuda, care funcționează și ca centru de distribuție a presei.

Bărbatul a mizat pe rezultatele a șase evenimente fotbalistice și a reușit să ghicească toate golurile. Nu a fost vorba despre un loz răzuibil, ci despre un pariu cu mai multe variante, în care câștigătorul a trebuit să anticipeze desfășurarea unor partide diferite.

Câștig record pentru agenția deschisă în urmă cu 50 de ani

Victoria a fost una deosebită și pentru proprietarul agenției, David Ronzani. În cei 50 de ani de când afacerea a fost deschisă de bunicul său, aceasta este cea mai mare sumă câștigată de un client.

De-a lungul timpului, trei generații s-au ocupat de afacere, iar câștigul recent a fost un motiv de bucurie pentru actualul proprietar și pentru cei doi tineri colaboratori ai săi, Massimiliano și Angelo, pe care Ronzani îi vede drept viitorii administratori ai localului.

Potrivit proprietarului, câștigătorul nu locuiește în Cornuda, ci în localitatea învecinată Pederobba, și lucrează într-o altă localitate din zonă. Este un client care frecventează destul de des agenția.

Bărbatul s-a întors la sediu copleșit de emoție, tremurând și nevenindu-i să creadă că a câștigat o asemenea sumă.

Ce vrea să facă românul cu banii câștigați

Câștigătorul și-a făcut deja planurile pentru cei aproape 200.000 de euro. O parte din bani va merge către achitarea anticipată a creditului ipotecar, iar cu restul intenționează să cumpere un apartament pe care să-l dea în chirie.

Nu este prima dată când bărbatul câștigă o sumă importantă. Cu aproximativ doi ani în urmă, acesta a obținut 9.000 de euro la o altă agenție de pariuri.

David Ronzani spune că se bucură că bărbatul a ales să investească banii și să-și achite datoriile, în loc să riște să-i piardă.

Potrivit proprietarului, câștigul de 191.800 de euro a venit în urma a patru variante de pariu repetate, fiecare aducând aproximativ 48.000 de euro.

Pentru agenția din Cornuda, premiul rămâne cel mai mare din istoria sa, începută în urmă cu jumătate de secol.