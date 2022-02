Mărturiile cutremurătoare ale oamenilor care au fugit de război: "Cerem societăţii europene să ajute Ucraina. Ne-au promis că ne vor ajuta"

Primele consecinţe ale războiului din Ucraina încep deja să se resimtă la Botoşani.

Hotelurile sunt deja pline de oameni care au fugit din calea ruşilor care le-au invadat ţara.

Cu lacrimi în ochi, aceştia povestesc prin ce au trecut din momentul în care s-a declanşat alarma, până la drumul pe care l-au străbătut până în România.

Mărturiile cutremurătoare ale oamenilor care au fugit din calea bombardamentelor din Kiev

"Am venit aici pentru că războiul a venit în ţara noastră. Mare parte din familia noastră şi prieteni au rămas acolo, încă sunt acolo, bombardează capitala. Cerem societăţii europene să ajute Ucraina. Ne-au promis că ne vor ajuta", mărturiseşte o ucraineancă.

"Nu ştim ce să facem. Nu avem niciun fel de plan. Am văzut că şi mai mulţi ucraineni au venit aici, în această noapte. Şi cu siguranţă vor veni şi mai mulţi. Încercăm să ne dăm seama ce putem face", a adăugat o altă femeie care a fugit din calea bombardamentelor care au devastat Kievul.

Aceeaşi situaţie a fost şi în oraşul Isaccea. Sute de ucraineni din zona Odesa au trecut Dunărea cu bacul, pentru a se adăposti din calea războiului.

"Exploziile au început în timpul nopţii, deci ne-am trezit la 5 dimineaţa. Bineînțeles că ne-am speriat. Am început să ne facem bagajele, apoi în timpul călătoriei, când aşteptam autobuzul, au avut loc foarte multe explozii şi am văzut mulţi militari. Vrem să ajungem în Israel, pentru că soţul meu are rude acolo, dar nu putem face asta momentan, pentru că el nu are paşaportul internaţional, l-a lăsat acasă, pentru că nu am avut timp să îl luăm cu noi, era în alt loc", a povestit o altă femeie din Ucraina.

Peste 10.000 de ucraineni au intrat în România în ultimele 24 de ore.

Dintre aceştia, aproape 7.000 au rămas aici, iar autorităţile de la noi spun că sunt pregătite să-i ajute.

Va fi suplimentat personalul din vămi, astfel încât să nu existe timpi mari de aşteptare, iar refugiaţii vor beneficia şi de asistenţă medicală, dacă au nevoie.

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunţat, vineri, că puţin peste 10.000 de ucraineni au intrat în ţară în ultimele 24 de ore, iar o parte din ei au şi plecat.

"Din cei 10.624 de cetățeni ucrainieni care au intrat în România în 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei cu vecinii noștri, în special cu Bulgaria, respectiv Ungaria, au părăsit România 3.660 de persoane.

În consecință, pe teritoriul României, în ultimele 24 de ore au rămas 6.964 de persoane", a declarat, vineri, ministrul Bode.