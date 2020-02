Mărturisiri șocante despre masacrul din Hanau. Supraviețuitor: „Împușca oameni în cap! Ne-a cerut să ne spunem ultima rugăciune”

Într-un interviu acordat Al Jazeera, tânărul povestește, vizibil afectat de tragedie, cum atacatorul a intrat în localul în care se afla împreună cu mai mulți prieteni și a început să tragă în oameni, ”direct spre cap”.

"Mai întâi am auzit cinci sau șase focuri de armă, apoi l-am văzut intrând în local. Luam masa cu toţii în acel moement. Eram în jur de 10 - 12 persoane în local. Două, trei sau patru persoane au reuşit să supravieţuiască. Eu am fost unul dintre cei care au scăpat", a declarat tânărul.

"A intrat printr-o parte a localului și i-a ucis pe toți. A venit apoi în zona unde ne aflam noi şi a început să tragă. S-a aplecat și a început să tragă spre noi. M-am ascuns în spatele unui zid, dar m-a împușcat în umăr. Am căzut peste cineva, apoi altcineva a căzut peste mine și altcineva peste. Bărbatul peste care am cazut avea o gaură în gât. I-am spus că este împușcat și mi-a zis: „Frate, nu îmi mai simt limba. Nu pot să respir!”, a mai povestit el.

Potrivit tânărului supraviețuitor, atacatorul le-ar fi cerut victimelor sale să spună ultima rugăciune, însă nimeni nu a răspuns. ”Mai rămăsesem vreo doi în viață. A fugit și nu am mai văzut nimic”, a mai spus tânărul.

"The man entered ... and killed them all."



