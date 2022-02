Imaginile cu uriașa masă la care Putin i-a așezat pe Macron și Scholz au făcut înconjorul lumii | Cine a construit-o și cât ar costa acum

Antreprenorul Renato Pologna conduce compania Oak, care a realizat celebra masă.

"Am recunoscut-o imediat ce am văzut-o. Sunt mândru de asta, mă entuziasmez mereu când văd că munca mea se află pe fundalul a ceva important. Sper să aducă noroc împotriva războiului”.

„Șase metri lungime pe 2,60 lățime. Lemn. Blatul este o piesă unică, foarte dificil de manevrat, lăcuit alb cu profile din foiță de aur si decorațiuni lucrate manual în partea superioară”.

S-a vehiculat că masa a fost creată special pentru vremurile pandemice, însă Pologna spune că nu are nimic de-a face cu distanțarea socială. „Poate fi utilă pentru acest scop, dar cu siguranță lungimea nu are nimic de-a face cu pandemia. Am făcut-o acum 25 de ani!”.

Renato nu a construit doar această piesă pentru Kremlin, ci a luat parte la lucrări mai ample de renovare a palatului prezidențial. El s-a ocupat de mobilier pentru mai multe încăperi, potrivit Corriere della Serra.

Cât ar valora masa aceasta acum? „Ei bine... poate 100 de mii de euro”, a răspuns Renato.

El a văzut glumele care circulă în mediul online despre masa pe care a creat-o, și acest lucru, l-a făcut să zâmbească: „Putem spune că e o masă care stimulează creativitatea”.