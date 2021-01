Masaj cu șerpi vii pentru relaxare şi calmarea durerilor, într-un SPA din Egipt

Acest tip de terapie folosește o combinație de pitoni şi aproximativ 28 de tipuri diferite de șerpi non-veninoși.

"Utilizarea șerpilor în masaj are două ținte: fizic și emoțional. Fizic, pentru că îmbunătățește circulația sângelui şi relaxează.

Emoțional, pentru că se eliberează endorfine care îi ajută pe oameni să-și recâștige încrederea.

Cu toate acestea masajul nu trebuie utilizat ca înlocuitor al îngrijirilor medicale regulate sau al vizitelor medicului”, a spus pentru presa locală, proprietarul SPA-ului, potrivit Reuters.

"Mulți oameni s-au speriat, dar, după ce le-am explicat beneficiile, ideea a fost acceptată de mulți clienți, în special de cei care se tem de șerpi”, a mai spus proprietarul SPA-ului.

Clienții susţin că masajul le-a dat un plus de încredere în sine, precum și o stare de relaxare totală, datorită senzației neobișnuite a șerpilor de pe piele.

O sesiune durează 30 de minute şi costă aproximativ 30 de lei (100 de lire egiptene).

WATCH: Not for the faint-hearted: A Cairo spa has introduced a massage using live snakes, known for relieving muscle pain and soothing joints pic.twitter.com/uPHyVMGiVO