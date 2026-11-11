Meghan Markle, în prima apariție publică după ce tatăl ei a fost arestat: A mers cu Prințul Harry la Parlamentul European, în Bruxelles

5 minute de citit Publicat la 12:06 11 Noi 2026 Modificat la 12:12 11 Noi 2026

Prințul Harry și Meghan Markle, în Belgia, la Parlamentul European din Bruxelles, 10 noiembrie 2026. Sursa foto: Hepta

Meghan Markle și Prințul Harry au avut marți prima apariție publică împreună, de la arestarea tatălui ducesei, și prima deplasare oficială comună în străinătate de când cei doi s-au mutat înapoi în Marea Britanie.

La patru zile după ce Thomas Markle Sr., în vârstă de 82 de ani, a fost arestat în Florida, vineri, fiind acuzat de o infracțiune legată de materiale care conțin abuz sexual asupra minorilor, Ducele și Ducesa de Sussex au participat la Bruxelles, în Belgia, la inaugurarea monumentului Lost Screen Memorial, dedicat copiilor care și-au pierdut viața din cauza efectelor nocive ale rețelelor sociale.

Prințul Harry, în vârstă de 42 de ani, și Meghan, în vârstă de 45 de ani, au fost văzuți sosind la Parlamentul European din Bruxelles în jurul orei locale 8:00, marți, 10 noiembrie, potrivit revistei PEOPLE.

Meghan a purtat o ținută complet neagră, în timp ce Harry a optat pentru un costum închis la culoare. Cei doi nu au răspuns întrebărilor și salutărilor adresate de jurnaliști la sosire.

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În timp ce Meghan și Harry treceau pe lângă reporterii care îi așteptau, ținându-se de mână, o persoană a strigat: „Meghan, cum te simți și cum faci față acestei situații?”. Cuplul nu a oferit niciun răspuns.

Harry și Meghan au prezentat anterior instalația la New York, în aprilie 2025, iar Ducesa de Sussex a călătorit în Elveția, în mai 2026, pentru a aduce monumentul Lost Screen Memorial în Place des Nations din Geneva.

Lost Screen Memorial este alcătuit din 50 de ecrane de smartphone, fiecare afișând fotografia de pe ecranul de blocare a telefonului unui copil a cărui viață s-a încheiat prematur din cauza efectelor nocive ale rețelelor sociale. Imaginile personale au fost puse la dispoziție de părinți, membri ai organizației Parents’ Network din cadrul Fundației Archewell, pentru a atrage atenția asupra necesității creării unor spații online mai sigure.

Prima deplasare oficială comună în străinătate a lui Harry și Meghan de când cei doi s-au mutat înapoi în Marea Britanie

Prințul Harry a susținut la Bruxelles discursul principal al evenimentului, în care a vorbit despre importanța unor măsuri concrete pentru protejarea siguranței copiilor în mediul digital.

Deși Meghan și Harry urmau inițial să susțină împreună declarații în cadrul evenimentului, pe 9 noiembrie s-a aflat că Meghan nu va mai lua cuvântul. O sursă a declarat pentru publicația The Telegraph: „Pur și simplu nu este suficient de puternică din punct de vedere emoțional pentru a susține vreun discurs public în acest moment”.

Harry va participa, de asemenea, la o dezbatere organizată în Belgia, intitulată „Dincolo de promisiuni: Construirea unui viitor digital care funcționează pentru copii”.

Vizita la Bruxelles marchează prima deplasare oficială comună în străinătate a lui Harry și Meghan de când cei doi s-au mutat înapoi în Marea Britanie.

În august, cuplul a anunțat că părăsește California, unde locuise timp de șase ani, pentru a se stabili în Marea Britanie pentru o perioadă îndelungată. Cei doi au revenit în țara natală a lui Harry în aceeași lună, iar copiii lor, Prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și Prințesa Lilibet, în vârstă de 5 ani, au început școala acolo doar câteva săptămâni mai târziu.

Ducele și Ducesa de Sussex au avut prima apariție publică împreună după mutare pe 15 octombrie, în Nottingham, unde au vizitat mai multe organizații caritabile.

În săptămânile care au urmat, familia a preferat să stea departe de atenția publică, petrecând o vacanță alături de rude apropiate și prieteni, în timpul vacanței școlare a lui Archie și Lilibet.

Apariția marchează, de asemenea, prima ieșire publică a Prințului Harry și a lui Meghan de la izbucnirea scandalului legat de tatăl înstrăinat al ducesei, Thomas Markle Sr.

Tatăl lui Meghan Markle, arestat: E acuzat că deținea poze și filmulețe cu copiii abuzați sexual

Thomas Sr., în vârstă de 82 de ani, a fost arestat în Florida, vineri, 6 noiembrie, fiind acuzat de o infracțiune legată de materiale care conțin abuz sexual asupra minorilor. Biroul Procurorului SUA pentru Districtul Central al Californiei a confirmat, printr-un comunicat de presă, că acesta a fost pus sub acuzare pentru o faptă de deținere de materiale pornografice cu minori și riscă o pedeapsă maximă prevăzută de lege de 20 de ani de închisoare federală, dacă va fi găsit vinovat.

Thomas Sr. nu a formulat o pledoarie în timpul prezentării sale în fața instanței din Tampa, pe 6 noiembrie, și a fost ulterior eliberat pe propria răspundere, fiind trimis la centrul de îngrijire pentru vârstnici Maravida Senior Living din Lakeland, Florida, locul în care fusese dus inițial după ce a fost luat în custodie.

Audierea pentru formularea oficială a poziției sale față de acuzații va avea loc în California, la o dată care nu a fost încă stabilită.

Potrivit unei declarații pe propria răspundere depuse împreună cu plângerea în octombrie 2026, autoritățile au aflat că o persoană a semnat o declarație în care susținea că a descoperit materiale suspectate că ar conține abuz sexual asupra minorilor printre bunurile lui Thomas Sr., în Filipine.

Anchetatorii au aflat, de asemenea, că Thomas Sr. închiriase un spațiu de depozitare în zona Los Angeles, ceea ce a dus la descoperirea unei a doua unități. În baza unor mandate autorizate de instanță, agenți speciali ai FBI au percheziționat două spații de depozitare închiriate de Thomas Sr. începând din 2008.

Din acestea, agenții au ridicat aproximativ 78 de obiecte, inclusiv diapozitive, negative fotografice și cărți care conțineau materiale suspectate că ar înfățișa abuzuri sexuale asupra minorilor.

Arestarea vine în urma acuzațiilor privind deținerea de materiale pornografice cu minori și abuzul sexual asupra minorilor, formulate la adresa lui Thomas Sr. Acesta recunoscuse anterior, într-un interviu acordat publicației Mail on Sunday, că a plătit pentru servicii sexuale oferite de femei adulte în Filipine, însă a negat că ar fi întreținut vreodată relații sexuale cu persoane sub 18 ani sau că ar fi deținut materiale care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor.

În cazul în care aveți cunoștință despre un caz de abuz asupra unui minor, puteți anunța acest lucru la Telefonul Copilului 116111, linia europeană de asistență pentru Copii. În caz de pericol imediat, apelați 112.