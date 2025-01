Mel Gibson, dezvăluire în podcast-ul lui Joe Rogan, în timp ce-i ardea casa: Va filma "Învierea", continuarea la "Patimile lui Hristos"

Mel Gibson a vorbit despre noul său film într-un podcast, în timp ce îi ardea casa. Sursă foto: Hepta

Actorul și regizorul Mel Gibson a dezvăluit noi informații cu privire la mult-așteptata continuare a celebrului său film din 2004, "Patimile lui Hristos". Detaliile au fost furnizate în podcast-ul influencerului conspiraționist Joe Rogan, notează Agerpres.

Ulterior, s-a aflat că în timp ce Gibson discuta cu Rogan, casa din Malibu a cineastului era făcută scrum de incendiile din Los Angeles.

"Sper că (filmările vor începe) undeva la orizontul anului viitor. Este nevoie de multe (pregătiri), pentru că este ca o excursie sub influența substanțelor", a spus el folosind expresia "acid trip", ce descrie percepțiile alterate asupra timpului și spațiului pe care le au persoanele sub influența drogurilor.

Titlul noii producții va fi "The Resurrection of the Christ" (Învierea lui Hristors, n.r.).

Mel Gibson, despre continuarea la "Patimile lui Hristos": Este nevoie să cobori în iad

Gibson susține că "nu a citit vreodată ceva care măcar să se apropie" de calitatea scenariului viitoarei producții, a cărui elaborare a durat peste șase ani.

"Fratele meu şi cu mine şi (scenaristul) Randall Wallace ne-am strâns să facem asta. Deci, au fost niște creiere bune care şi-au adus contribuția, dar unele lucruri sunt de-a dreptul nebunești. Și cred că pentru a putea spune această poveste cum se cuvine trebuie să începi cu căderea îngerilor, ceea ce înseamnă că ești într-un alt loc, într-o altă dimensiune. E nevoie să cobori în iad", a detaliat Mel Gibson.

Cineastul a confirmat că dorește să-l readucă pe actorul Jim Caviezel în rolul lui Iisus. El a recunoscut că va trebui, probabil, să apeleze la tehnologie pentru a-l întineri pe Caviezel, interpretul din rolul Mântuitorului în "Patimile lui Hristos", în urmă cu două decenii.

Firul narativ din sequel începe după doar trei zile de la încheierea poveștii din filmul inițial, adică la momentul când Iisus învie din morți, după ce a fost crucificat.

Mel Gibson a dat lovitura cu "Patimile lui Hristos": încasările au fost de 20 de ori mai mari decât bugetul

Gibson, în prezent în vârstă de 69 de ani și câștigător al unui premiu Oscar în 1996 cu filmul său, Braveheart, și-a catalogat proiectul drept "foarte ambițios" şi a adăugat că povestea va cuprinde "căderea îngerilor, până la moartea ultimului apostol".

"Nu va fi ușor şi va necesita foarte multe pregătiri. Nu sunt sigur că voi reuși pentru că este un proiect extrem de ambițios. Dar voi încerca, pentru că asta trebuie să faci... să încerci să te ridici la nivelul provocărilor", a conchis el.

Lansat în 2004, filmul "Patimile lui Hristos" a reprezentat un uriaș succes cinematografic, înregistrând încasări de 600 de milioane de dolari la un buget de doar 30 de milioane de dolari.

Mel Gibson, interviu despre "Învierea lui Hristos" în timp ce-i ardea casa din Malibu: Măcar n-o să mai am probleme cu țevile

Mel Gibson a trăit circa 15 ani în casa din Malibu, mistuită odată cu alte clădiri în incendiile de vegetație care devastează, de marți, districtul Los Angeles.

El a aflat despre dezastru în timp ce se afla în Austin, statul Texas, la podcastul lui Rogan, numit "The Joe Rogan Experience".

Soția și copiii cineastului au fost evacuați la timp din calea flăcărilor. Chiar dacă și-a pierdut multe dintre lucruri, unele cu valoare sentimentală, Gibson s-a declarat bucuros că găinile lui au supraviețuit.

"Desigur, este devastator. Este copleșitor. Aveam acolo totul, dar am fost eliberat de povara obiectelor, deoarece acum sunt scrum.

Eram la podcast-ul lui Rogan. Eram îngrijorat, deoarece știam că și cartierul meu este afectat de incendii.

M-am gândit că locuința mea este încă acolo, dar când am ajuns acasă, desigur, nu mai era acolo. Am mers acasă și mi-am zis că măcar n-o să mai am probleme cu țevile, de acum încolo", s-a confesat el.