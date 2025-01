Casa lui Mel Gibson din Los Angeles a fost distrusă de incendii, în timp ce era la filmări pentru un podcast: „A ars complet”

Actorul Mel Gibson a dezvăluit că locuința sa din Los Angeles a fost distrusă de incendii, în timp ce el înregistra un podcast, potrivit BBC.

Starul a povestit că proprietatea sa din Malibu a „ars complet” și l-a criticat pe guvernatorul Californiei, Gavin Newsom.

