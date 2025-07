Ilie Bolojan: „Riscăm să ajungem în situația Greciei. Credeți că mie îmi place să iau astfel de măsuri?”

Publicat acum 59 minute

Ilie Bolojan: Gândiți-vă că în clădirea Guvernului sunt câteva direcții care lucrează din greu - la contencios, la ședințe de guvern, au de lucru, sunt alergați. Credeți că acei colegi sunt motivați când văd că în alte zone e relaxare? Atunci, în toate instituțiile din România trebuie să se facă un calcul în așa fel încât să calculăm corect personalul, pentru că el nu e plătit cu bani din cer, e tot din banii contribuabilului. Și orice om care nu-și justifică autoritatea înseamnă mai puține trotuare, mai puține școli reabilitate sau o taxă în plus. Ori lucruri pe care nu le vezi, pentru că banii sunt tocați sau împrumuturi.

La poliția locală am dat un alt exemplu - noi avem jandarmerie, avem poliție națională, avem poliție locală. Sigur, poliția națională și locală au pe anumite sectoare competențe care se suprapun. Și jandarmeria cu poliția. Și atunci, dacă nu e organizat acest sistem bine, aceste servicii nu funcționează corespunzător. Și am dat un exemplu - ai un polițist local la 1.000 de locuitori, am fost primar în Oradea niște ani. Noi avem 80 de polițiști locali la aproape 200 de mii de locuitori, ar fi trebuit să avem 200. Ați văzut să fie cel mai murdar oraș, cea mai mare infracționalitate, cele mai mari probleme? Nu! Dar avem dispecerat comun cu poliția națională.

Nu există instituție în România în care să nu poți să faci o astfel de analiză și s-ar putea să constați că la unele instituții trebuie să reduci personalul și trebuie s-o facem, dar nu trebuie dați afară cei fără pile, trebuie dați cei care nu merită. Și asta o facem printr-un calcul corect al personalului. În momentul în care ai calculat corect numărul de angajați și-i dai directorului posibilitatea să facă reducerea, el are două posibilități – sau să o facă corect, foarte probabil, pentru că trebuie să repartizeze altcuiva, nu mai are rezerve de oameni, sau să-și țină pilele sau protejații sau incompetenții și va trebui să lucreze pentru ei. Și când trebuie să lucreze el pentru altcineva, instinctul de conservare îl va obliga să facă un concurs corect. Peste tot unde am făcut asta – și am făcut multe – dacă ai calculat corect personalul, credeți-mă, pleacă oamenii care sunt în plus, pentru că iese un scandal monstru. Oamenii știu cine merită să plece, e valabil în orice fel de comunitate. E o măsură iresponsabilă să arunci banii țării pe geam când tu iei împrumuturi, să ții oameni care nu lucrează în sectorul public când cei din sectorul privat n-au cu cine lucra. Dar nu trebuie să dușmănim și să demonizăm sectorul public. Avem foarte mulți oameni foarte buni în sectorul public care-și fac datoria, am tot respectul pentru ei.