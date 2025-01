Billy Crystal, Paris Hilton și Mark Hamill se numără printre vedetele care și-au pierdut casele în incendiile din Los Angeles

Cinci oameni au murit, dar numărul deceselor este de așteptat să crească, iar circa 130.000 de persoane au primit ordine de evacuare. Foto: Getty Images

Billy Crystal, Paris Hilton și Mark Hamill sunt doar câteva dintre vedetele care și-au pierdut locuințele în incendiile devastatoare din Los Angeles. Peste 1000 de clădiri au fost distruse în cele șase incendii care au cuprins orașul, dar și zonele rezidențiale exclusiviste de lângă, unde multe vedete de la Hollywood dețin case, relatează BBC.

Sunt clipe de infern în Los Angeles și împrejumiri, unde incendiile s-au extins pe 6000 de hectare și au transformat totul în cenușă. Cinci oameni au murit, dar numărul deceselor este de așteptat să crească, iar circa 130.000 de persoane au primit ordine de evacuare.

Casele actorilor de la Hollywood au fost distruse de flăcări

Actorul James Woods, cunoscut printre rolurile din filmele „Nixon” și „Casino”, a început să plângă în direct, la CNN, când a vorbit despre casa lui distrusă de flăcări. Artistul a spus că nepoata lui de opt ani i-a oferit pușculița ei ca să refacă locuința, când l-a văzut trist.

„Ieri înotam în piscină, iar a doua zi nu a mai rămas nimic”, a spus actorul, vizibil emoțional.

Actorul Billy Crystal a spus, într-un comunicat de presă, că el și soția lui au „inima frântă” după ce casa lor din Pacific Palisades, în care au locuit încă din 1979, a ars.

„Ne-am crescut copiii și nepoții acolo. Fiecare centimetru pătrat din casa noastră era plin de dragoste. Sunt amintiri frumoase, care ne rămân. Avem inima frântă, desigur, dar cu dragostea copiilor noștri și a prietenilor vom trece și peste asta”, a spus actorul din pelicula „When Harry Met Sally”.

Și Paris Hilton a rămas fără casa ei din Malibu. Vedeta a scris pe Instagram că a văzut la știri cum locuința ei arde.

„Eram cu familia mea, ne uitam la știri, când am văzut cum casa noastră din Maliu arde. Nimeni nu ar trebui să treacă prin așa ceva. Avem multe amintiri prețioase din acea casă. Rugăciunile mele se îndreaptă spre toate familiile afectate de aceste incendii (...) Mi se rupe inima când mă gândesc la toți oamenii care se trezesc azi fără casa lor”, a spus Paris Hilton, care i-a îndemnat pe oameni să respecte ordinele de evacuare.

Miles Teller, cunoscut pentru rolul său din „Top Gun: Maverick”, și soția lui, Keleigh Sperry, și-au pierdut, de asemenea, locuința din Pacific Palisades. Sperry a postat pe Instagram imagini cu incendiul și i-a îndemnat pe oamenii care fug din calea flăcărilor să lase apă pentru animale.

Mark Hamill a plecat din casa lui în ultimul moment

Mark Hamill, cunoscut pentru rolul său în seria „Star Wars” și actorul din serialul „Schitt's Creek”, Eugen Levy, au fost nevoiți să își evacueze locuințele.

Într-o postare pe Instagram, Hamill a spus că este cel mai „oribil” incendiu din 1993, când peste 7000 de hectare au ars și flăcările au distrus 323 de locuințe din Malibu. Actorul a spus că a plecat din casa lui din Malibu în ultima secundă, astfel încât „erau mici incendii pe ambele sensuri de mers”.

Eugen Levy a spus că flăcările nu au ajuns la el când și-a părăsit locuința, dar a descris „fumul negru și intens” care a sufocat zona.

Actorul Cameron Mathison a postat, de asemenea, un clip cu casa lui transformată în cenușă.

„Suntem în siguranță. Dar asta este ceea ce a mai rămas din casa noastră frumoasă. Casa noastră, unde ne-am crescut copiii și unde voiau și ei să-și crească copiii la un moment dat”, a spus actorul din serialul „General Hospital”.

Cantautoarea legendară Diane Warren, care a compus hiturile „If I Could Turn Back Time” și „I Don't Want to Miss a Thing” a anunțat că și-a pierdut casa în care locuia de trei decenii în incendii. Artista a postat, pe Instagram, o fotografie cu ultima poză pe care a făcut din casa ei, menționând că privește acum curcubeul pe care l-a surprins în imagine ca pe un simbol „al speranței”.