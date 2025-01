Motivul pentru care incendiile din Los Angeles s-au răspândit fulgerător și nu pot fi stăpânite. Ce este "setea atmosferică"

Mai mulți factori majori au favorizat la incendiile de vegetație care fac ravagii, de marți, în sudul Californiei, notează CNN, care citează opiniile mai multor climatologi.

Este vorba despre vânturile puternice, lipsa precipitațiilor și o amplificare a fenomenului de evaporare, cunoscut drept "sete atmosferică".

"Practic, este vorba despre cât de uscată și 'însetată' este atmosfera, iar acest lucru se corelează cu potențialul incendiilor. Și observăm niveluri foarte ridicate ale 'cererii de evaporare' tocmai în acele regiuni în care au izbucnit aceste incendii", a declarat Michael Mann, climatolog la Universitatea din Pennsylvania.

Temperaturile ridicate cresc cantitatea de apă pe care atmosfera o poate absorbi, ceea ce usucă mediul.

Atunci când atmosfera aspiră umezeala din sol fără a o returna sub formă de precipitații, cum ar fi ploaia, plantele au mai puțină apă la dispoziție.

Un alt climatolog, Daniel Swain, de la Universitatea din California, a arătat că această "sete atmosferică" a fost anormal de mare în părțile de vest ale districtului Los Angeles, unde se manifestă incendiul Palisades, precum și în munți, unde se extinde incendiul Eaton.

