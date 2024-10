Meta a concediat zeci de angajați pentru că și-au cumpărat pastă de dinți, și nu mâncare. Foto: Getty Images

Mai mulți angajați de la Meta au fost concediați pentru că ar fi abuzat de sistemul de tichete de masă al companiei, folosindu-l pentru a cumpăra produse precum pastă de dinți și detergent, potrivit unor surse. Alte încălcări ale politicii includeau partajarea tichetelor cu alte persoane sau depășirea bugetului, conform declarațiilor unor persoane care lucrează la Meta, citate de BBC.

În ceea ce privește avertismentele date de deținătorul Instagram, Facebook și WhatsApp angajaților înainte de concediere, poveștile acestora sunt contradictorii.

Angajații Meta primesc tichete în valoare de 25 de dolari pentru prânz, 20 de dolari pentru mic dejun și 25 de dolari pentru cină, care ar trebui folosite pentru a comanda mâncare de pe Grubhub, echivalentul american al platformei Just Eat.

Anumite postări de pe platforma de mesaje anonime Blind confirmă o parte din povestea concedierilor, raportată inițial de Financial Times. Un utilizator a scris că mai mult de 30 de persoane au fost date afară săptămâna trecută pentru că au folosit tichetele „pentru produse nealimentare, le-au împărțit cu alte persoane sau au depășit bugetul”. Exemple de produse nealimentare achiziționate includ pastă de dinți, periuțe de dinți și pahare de vin.

„Li s-a dat un avertisment să nu mai facă lucrul acesta, iar majoritatea au respectat, dar au fost totuși concediați trei luni mai târziu, chiar și după ce au încetat,” a scris utilizatorul. Alte persoane au confirmat faptul că angajații au fost avertizați, însă sunt și voci care spun că nu a existat niciun avertisment.

Compania a făcut, de asemenea, reduceri de personal la WhatsApp, Instagram și Reality Labs, divizia sa de realitate virtuală responsabilă de căștile Oculus. Jane Manchun Wong, fost inginer de securitate la Meta, a declarat miercuri că și-a pierdut locul de muncă în cadrul acestor reduceri masive de personal.

„Încă încerc să procesez această situație, dar am fost informată că postul meu la Meta este afectat,” a scris Wong pe X, anterior Twitter. Wong fusese angajată cu puțin peste un an în urmă ca inginer software, după ce a fost inclusă pe lista Forbes 30 under 30 în 2022.

Reducerea locurilor de muncă a fost raportată inițial de Verge, un purtător de cuvânt Meta declarând pentru o publicație: „Câteva echipe din Meta fac schimbări pentru a se asigura că resursele sunt aliniate cu obiectivele lor strategice pe termen lung și strategia de locație. Acestea includ mutarea unor echipe în locații diferite și redistribuirea unor angajați pe alte posturi. În astfel de situații, când un post este eliminat, ne străduim să găsim alte oportunități pentru angajații afectați."