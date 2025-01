Mircea Badea ironizează prezența lui Ponta la învestirea din SUA: Deci acum e trump-ist, când a pierdut Trump era biden-ist

jurnalistul Mircea Badea a reamintit duminică seară, la emisiunea “În gura presei“, de la Antena 3 CNN, mai multe declarații făcute în trecut de Ponta, care comenta la preluarea mandatului de către Joe Biden că “încă 4 ani cu Trump ar fi fost foarte, foarte dificili pentru toată lumea“. FOTO: colaj Facebook Victor Ponta/Antena 3 CNN

Victor Ponta se află în SUA pentru a participa la învestirea lui Donald Trump și a postat un mesaj în care spune că e "mândru" să participe la eveniment și că România trebuie să aibă curaj să se urce în “trenul schimbării” condus de Trump&Musk. În acest context, jurnalistul Mircea Badea a reamintit duminică seară, la emisiunea “În gura presei“, de la Antena 3 CNN, mai multe declarații făcute în trecut de Ponta, care comenta la preluarea mandatului de către Joe Biden că “încă 4 ani cu Trump ar fi fost foarte, foarte dificili pentru toată lumea“. "Deci, domnul Ponta când a pierdut domnul Trump era biden-ist, când a câștigat domnul Trump e trump-ist", a conchis Mircea Badea.

"Domnul Ponta a fost la Mar-a-Lago. Înțeleg acolo, conform propriilor declarații, că dânsul a jucat și golf. Va fi prezent și la ceremonie. S-a fotografiat cu toate acele etichete, ecusoane pe care trebuie să le porți când ești invitat la astfel de manifestări.

Deci domnul Ponta, clar, mai nou este trump-ist. Ne-a și explicat mai multe prestații în spațiul public despre cum crede dânsul că va arăta arhitectura de putere pe planetă și, pe cale de consecință, și în România, în baza venirii domnului Trump.

Doar vă reamintesc câteva prestații ale domnului Ponta și nu o fac cu răutate. Eu sunt pro-candidaturi, n-am nicio problemă să candideze absolut oricine, să nu se înțeleagă că îl critic pe domnul Ponta.

Vă reamintesc doar spre informare că acuma dânsul este trump-ist, când dânsul nu era trump-ist. Când domnul Trump a pierdut alegere în Statele Unite și a câștigat domnul Biden, pe vremea respectivă era biden-ist și chiar spunea că felul acesta de a administra ecuația puterii de către domnul Trump, în care dacă joci golf cu el e bine și dacă nu, nu e bine, nu-i plăcea domnului Ponta. Între timp apreciază acest gen de arhitectura puterii.

Secvența de pe un cont de TikTok, ce spunea domnul Ponta acum niște ani: "Probabil că încă 4 ani cu domnul Trump ar fi fost foarte, foarte dificil pentru toată lumea. În America se ajunsese deja la un nivel insuportabil și probabil că încă 4 ani cu domnul Trump ar fi fost foarte, foarte dificil pentru toată lumea. Spre deosebire de Donald Trump care dacă jucai golf cu el și te înțelegeai, se rezolvau problemele, ca să zic așa, cu Joe Biden poți să fii prieten, poți să te cunoști foarte bine. Cu siguranță Joe Biden știe mult mai multe despre România decât Donald Trump. Asta este evident, Donald Trump - nefiind niciun teren de golf important în România - n-are nicio investiție, nu a știut foarte mult și n-a fost foarte preocupat de România. La Donald Trump nu știai când se supără, când te pupă, când te bate. Deci, din punctul ăsta de vedere trebuie să înțelegem diferența. Probabil că pe 4 ani.

Domnul Biden e cel care aduce o dorință de unitate. America este atât de divizată încât la un moment dat te aștepți ca oamenii să se omoare între ei. E nevoie totuși de reparat niște rupturi, de închis niște răni. Și în România deja situația e foarte polarizată, dar în America se ajunsese deja la un nivel insuportabil și probabil că încă 4 ani cu domnul Trump ar fi fost foarte, foarte dificil pentru toată lumea."

Deci, domnul Ponta când a pierdut domnul Trump era biden-ist, când a câștigat domnul Trump e trump-ist. Când era domnul Barroso șef la Uniunea Europeană, era barros-ist și venea cu lista de to do list de la domnul Barroso. Dar, clar, dânsul nu are niciun stăpân decât pe votanții săi din Dâmbovița, așa cum i-a replicat unei doamne pe social media", a comentat Mircea Badea.

Victor Ponta a publicat pe pagina de Facebook câteva fotografii de la Washington, însoțite de următoarea descriere: “Sunt mandru ca sunt unul dintre romanii care pot sa participe la Evenimentele organizate cu ocazia Inaugurării Președintelui Trump! Lumea se schimba de maine – si România trebuie sa aiba curaj sa se urce in “trenul schimbarii” condus de Trump&Musk ! Dar , intotdeauna, #româniapeprimulloc. Sigur o sa va explice cineva la televizor ca am 6 degete la o mana; si, bineinteles, pozele sunt fake, dar totusi facute in drum spre wc ul din Ballroomul de la un hotel din Bucuresti , nu din Washington”.