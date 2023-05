Mișcare de ultim moment a lui Putin, după atacul cu drone de la Kremlin | Medvedev: "Exact ce vor Washingtonul și mulți proști de la Bruxelles!"

Putin a revenit, joi, la biroul său după incidentul pe care administrația rusă l-a catalogat drept o "tentativă de asasinat" comisă de Kiev la ordinul Washingtonului.

Imagini transmise de televiziunea publică rusă îl arată pe președintele rus la o întâlnire cu ministrul Economiei, Maksim Reşetnikov, consemnează presa internațională.

Dmitri Peskov declarase mai devreme în cursul zilei de joi că liderul de la Kremlin va reveni la birou.

Citește și: Statele Unite răspund acuzației că au ordonat tentativa de asasinat asupra lui Putin | UE cere Moscovei să nu escaladeze tensiunile

În ceea ce privește răspunsul Rusiei la atac, Peskov a menționat că sunt examinate mai multe opțiuni, fără a detalia.

La momentul în care au explodat cele două drone deasupra Palatului Kremlinului, președintele rus se afla la reședința sa de la Novo-Ogariovo, în apropiere de Moscova.

Moscova a acuzat, joi, în mod direct Washingtonul că se află în spatele acestui atac, invocând faptul că Ucraina nu recurge la astfel de acțiuni fără a avea aprobarea SUA.

Atât Washingtonul, cât și Kievul au negat orice implicare.

