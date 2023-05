"Moartea cu coasa", la încoronarea Regelui Charles | Imaginea virală care a stârnit un val de glume: "Diana a venit să-şi ia revanşa"

Un utilizator Twitter a atras atenţia asupra momentului în care o siluetă întunecată, asemănată cu „moartea cu coasa", a trecut prin cadru. Postarea a devenit virală, iar glumele s-au ţinut lanţ. „Diana își ia revanșa", a comentat un internaut.

„A mai observat cineva Moartea la Westminster Abbey?", a scris bărbatul pe Twitter, în dreptul secvenţei filmate în catedrală, la încoronarea Regelui Charles al III-lea. Postarea a devenit virală şi a strâns, în 24 de ore, nu mai puţin de 3,6 milioane de vizualizări.

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? ?#Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i