Regele Charles al III-lea, primul portret oficial după încoronare. Imagini cu familia regală

Cu coroana pe cap, sceptrul în mâna dreaptă şi orbul în mâna stângă, regele Charles al III-lea fixează cu privirea obiectivul aparatului de fotografiat.

El a pozat în Sala Tronului, în Palatul Buckingham, la Londra.

Regele Charles este aşezat pe unul dintre cele două scaune din 1902 fabricate pentru viitorul rege George al V-lea şi regina Mary în vederea încoronării lui Edward al VII-lea.

The first official portrait of His Majesty The King following his Coronation on 6th May.



