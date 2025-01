Momentul în care avionul cu pasageri se ciocnește în zbor cu elicopterul militar american, deasupra orașului Washington

Un avion de pasageri american cu 64 de persoane la bord s-a ciocnit miercuri seară cu un elicopter, cu trei militari la bord, deasupra capitalei Washington, în apropierea aeroportului naţional Ronald Reagan unde traficul a fost oprit, au anunţat responsabili americani, scrie AFP, potrivit Agerpres.

"Dumnezeu să-i binecuvânteze", a reacţionat preşedintele american Donald Trump într-un comunicat publicat miercuri, spunând că a fost "pe deplin informat despre teribilul accident" care a avut loc la Washington.

Potrivit primelor informaţii furnizate de Autoritatea americană de reglementare a aviaţiei (FAA), o aeronavă Bombardier operată de PSA "s-a ciocnit la altitudine medie" cu un elicopter Sikorsky H-60 în timp ce se apropia de aterizare pe aeroportul Reagan, care se află la marginea Washingtonului.

Imagini cu momentul impactului au apărut pe rețelele sociale.

American Airlines plane collided with a helicopter while landing at Reagan National Airport in Washington, DC.



60 reported onboard



Fatalities have been reported, and an extensive search and rescue operation is underway in the Potomac River.pic.twitter.com/BelWsMykZs