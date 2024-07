Momentul în care o rachetă lovește un teren de fotbal plin de copii, în Israel. Sunt 12 morți

Momentul atacului cu rachetă asupra unui teren de fotbal din Israel a fost filmat. Israelul a acuzat de lovitură gruparea libaneză Hezbollah. 12 oameni au murit, printre care și copii.

Racheta a lovit, sâmbătă, satul Majdal Shams, locuit de druzi. Pe terenul de fotbal se aflau mulţi copii şi adolescenţi.

„Jucau fotbal, au auzit sirenele şi au fugit să se adăpostească (...) ar fi trebuit să le ia cam 15 secunde. Dar n-au putut ajunge în adăpost, deoarece racheta a lovit între teren şi adăpost”, a relatat un martor ocular, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Momentul a fost filmat, iar înregistrarea a fost difuzată pe rețelele sociale. Se aude o sirenă, apoi o explozie puternică şi se vede cum se ridică fumul.

Hezbollah targeted Israeli children who were playing football -- firing into Majdal Shams.



It's pure evil. Israel has every right to finish them off once and for all.



The world needs to wake up and see Hezbollah for what they are: monsters. pic.twitter.com/bFc6oR1QBU