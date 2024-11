Momentul în care un șofer intră intenționat cu mașina într-o mulțime de oameni, în China. Cel puțin 35 de morți și zeci de răniți

35 de oameni au murit, după ce o mașină a intrat în mulțime, în China. Foto: X

Cel puțin 35 de persoane au murit și alte 43 au fost rănite, după ce o mașină a intrat luni seară într-o mulțime de oameni care făceau exerciții în fața unui stadion din Zhuhai, China, potrivit BBC.

Un șofer în vârstă de 62 de ani a intrat cu un SUV printr-o barieră în zona Centrului Sportiv Zhuhai, lovind mai mulți civili, a declarat poliția locală într-un comunicat.

El a fost arestat în timp ce încerca să fugă, a spus poliția, iar în prezent se află în comă din cauza rănilor autoprovocate.

Ei au stabilit în prealabil că incidentul a fost declanșat de nemulțumirea bărbatului numit Fan cu privire la rezultatul unei tranzacții asupra proprietății în urma divorțului său.

Din cauza stării sale de sănătate, el nu poate fi audiat de autorități.

Cele mai multe videoclipuri ale incidentului postate de martorii oculari au fost eliminate de pe rețelele sociale chineze, dar unele imagini care circulă încă online arată că mulți oameni zac la pământ și sunt îngrijiți de paramedici și trecători.

#Watch: 35 people have been killed and dozens of others were injured in a car ramming in Zhuhai, south China's Guangdong Province.#China #Zhuhai #chinese #Accident pic.twitter.com/cQIxUoF8aw — Al Bawaba News (@AlBawabaEnglish) November 12, 2024

???35 DEAD AS DRIVER RAMS CROWD IN CHINESE CITY



A 62-year-old driver struck a crowd of people exercising at a sports center in Zhuhai, southern China, killing 35 and injuring 43.



Authorities detained the driver, identified only by his surname, Fan, as investigations continue.… pic.twitter.com/FRN1gAygk0 November 12, 2024

Un martor ocular a declarat pentru publicația de știri chineză Caixin că cel puțin șase grupuri de oameni s-au adunat la stadion pentru plimbările lor regulate când a avut loc incidentul.

Chen a spus că grupul său tocmai a parcurs al treilea tur în jurul stadionului, când o mașină a intrat brusc spre ei cu o viteză mare, „doborând mulți oameni”.

„A condus în buclă, iar oamenii au fost răniți în toate zonele pistei de alergare - est, sud, vest și nord”, a declarat un alt martor ocular pentru Caixin.

On the evening of November 11th, in Zhuhai, Guangdong, at the Zhuhai Sports Center, there was an incident where a car struck pedestrians. Injured people could be seen lying on the ground throughout the area, presenting a shocking scene. #珠海体育中心 pic.twitter.com/oPIywCji0Q — 铁锁夢 (@ChainedSoul22) November 12, 2024

Printre răniți se numără mulți bătrâni, precum și adolescenți și copii.

Incidentul a avut loc în ciuda securității sporite în oraș, care găzduiește un important spectacol aerian civil și militar.