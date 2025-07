Imagini hilare cu taxiurile cu burlane din Afganistan. Șoferii improvizează aer condiționat: "E mai bun decât cel din fabrică"

În orașul Kandahar din sudul Afganistanului, unde temperaturile sar frecvent de 40°C, șoferii de taxi au găsit o soluție ingenioasă la lipsa aerului condiționat: răcitoare de aer artizanale montate pe acoperișul mașinilor. Sistemele improvizate, făcute din butoaie și țevi improvizate, devin tot mai populare pe fondul crizei climatice și al sărăciei, scrie BBC.

› Vezi galeria foto ‹

Din cauza temperaturilor mari din Kandahar, sistemele de aer condiționat ale mașinilor cedează adesea, se plâng șoferii.

„Acest sistem funcționează mai bine decât aerul condiționat din fabrică”, spune Abdul Bari, un șofer de taxi, pentru agenția AFP. potrivit BBC. „Aerul condiționat răcește doar partea din față, în timp ce răcitorul acesta artizanal distribuie aerul în tot autoturismul.”

Un videoclip difuzat de agenție îl arată pe Bari lipind cu bandă adezivă orificiul de evacuare al răcitorului pe geamul taxiului, în timp ce un coleg fixează unitatea pe plafonul mașinii.

Singurul inconvenient, spune șoferul, este că rezervorul trebuie alimentat cu apă de două ori pe zi. "Dar, pentru mine, e o soluție eficientă", spune el.

Afganistanul, una dintre cele mai sărace țări din lume, este și printre cele mai vulnerabile la efectele schimbărilor climatice. Autoritățile locale au avertizat că temperaturile vor crește drastic în majoritatea regiunilor țării în săptămânile următoare, potrivit BBC.

Afghanistan taxi drivers turn to handmade coolers to beat the heat pic.twitter.com/nHUWz6Bo1E