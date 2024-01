Motivul pentru care e bine să adaugi sare în ceai. Explicația unei chimiste din SUA, care a pus Marea Britanie pe jar

Potrivit lui Michelle Francl, profesor de chimie la Bryn Mawr College, din Statele Unite ale Americii, secretul unui ceai perfect adăugarea unui vârf de cuțit de sare și stoarcerea energică a pliculețului de ceai.

Declarația sa a stârnit controverse în Marea Britanie, unde se cunoște faptul că locuitorii săi sunt mari amatori de cei. Până și ambasada SUA la Londra a intervenit.

„În Statele Unite primești niște cești de ceai îngrozitoare. Oamenii de aici folosesc adesea apă călduță direct de la robinet. Este oribil. Am crescut în Midwest, care este o regiune puternic băutoare de cafea, dar ceaiul a fost întotdeauna băutura mea preferată – și am investit mult timp în studierea lui", a spus Michelle Francl.

Sfaturile oferite de Michelle Francl pentru prepararea unui ceai perfect

Într-o postare ironică pe platforma X, ambasada SUA la Londra a încercat să asigure "bunul popor din Marea Britanie” că "ideea de neconceput de a adăuga sare la băutura națională a Marii Britanii nu este politica oficială a Statelor Unite”.

Cu toate acestea, ambasada nu s-a putut abține să nu-și ironizeze gazdele britanice, menționând că va continua să facă ceaiul la cuptorul cu microunde, fiind o practică de neconceput pentru britanici, care folosesc ibrice sau fierbătoare electrice, potrivit theguardian.com.

