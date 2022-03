Navă de război rusă distrusă de ucraineni în portul ocupat Berdiansk

Armata ucraineană a declarat joi că a distrus o navă rusească într-un port aflat sub ocupația rusă din sudul Ucrainei, ceea ce ar fi un succes pentru ucraineni, deoarece încearcă să împiedice Rusia să-și consolideze și să-și aprovizioneze forțele în timp ce se luptă pentru a câștiga avânt.

Rusia s-a confruntat cu provocări logistice în toată Ucraina în timpul invaziei sale de o lună, iar forțele sale s-au blocat în mare parte în eforturile lor de a avansa în orașele mari.

Portul Berdiansk, pe care Rusia l-a capturat la sfârșitul lunii februarie, a oferit Moscovei o modalitate de a aduce întăriri și provizii mai aproape de zonele critice de luptă din Mariupol și pe frontul de est al Ucrainei.

Videoclipurile și fotografiile revizuite de The New York Times au confirmat că o navă rusă ardea în port. Cel puțin două nave de debarcare din clasa Aligator sunt listate în serviciu activ în flota rusă a Mării Negre: Orsk și Saratov.

Time-lapse video showing the events at the port of Berdyansk this morning. Two LSTs left the port, one of them was on fire. pic.twitter.com/5HljSBOhbQ