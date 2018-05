Neurochirurgii au explicat mişcările de dans imposibile ale lui Michael Jackson. „Sfidează gravitaţia şi pare că...”

Foto: Captură video/youtube.com

Neurochirurgii au descris în detaliu cum a realizat Michael Jackson mişcările de dans imposibile din punct de vedere biomecanic în videoclipul său "Smooth Criminal".

În 1987, Michael Jackson se apleca din glezne la un unghi de 45 de grade, ţinându-şi corpul drept. Iluzia, pe care mulţi au încercat să o copieze, a fost posibilă datorită designului special al pantofilor şi de robusteţea artistului.

Experţii în coloană vertebrală i-au avertizat pe alţii care încercau această mişcare că se pot răni.

Manjul Tripathi şi colegi de la Postgraduate Institute of Medical Education and Research din Chandigarh, India, spune în Journal of Neurosurgery: "Cei mai antrenaţi dansatori ajung să se aplece la cel mult 25-30 de grade în faţă. Michael Jackson a reuşit o mişcare de 45 de grade care sfidează gravitaţia şi pare că nu este de pe această Planetă", potrivit news.ro.