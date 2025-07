Președintele Nicușor Dan susține o conferință de presă alături de cancelarul Friedrich Merz

Publicat acum 15 minute

Am fost onorat să fiu aici în vizită oficială. România și Germania au o istorie lungă de parteneriat, mai mult decât istoria și numărul de ani ne leagă niște valori și pe baza acestor valori prin planul de acțiune pe care l-am semnat am trasat direcțiile pe care colaborarea noastră viitoare se va desfășura. Am discutat mult de zona economică așa cum a spus și domnul cancelar. Germania este principalul partener comercial al României și ne dorim ca această cooperare să se dezvolte în anii care urmează.

Am discutat de posibilitatea de a colabora în cadrul programului safe al UE. AM discutat de colaborarea cu Germania și de sprijinul dat de Germania în diverse contexte internaționale, inclusiv legate de OECD. Am discutat de războiul din Ucraina și de posibilitatea comună a noastră și a partenerilor noștri pe de-o parte de a ajuta Ucraina și pe de alta prin presiune economică să aducem Rusia la masa negocierilor de pace. Am discutat de posibilitățile de colaborare în ce privește reconstrucția Ucraina și am discutat de parcursul european al Republicii Moldova.

Am discutat, de asemenea, de războiul hibrid pe care Rusia-l duce în Europa și de posibilitatea de a colabora între noi și cu partenerii europeni pentru a contracara acest război hibrid. Am discutat de minoritatea germană din ROmânia și de minoritatea română din Germania și am mulțumit guvernului german pentru condițiile pe care minoritatea română le are aici.

Vorbind de interferența rusă, vreau să salut punctele de vedere prin care NATO și UE au discutat expres de influența Rusiei în România și în alegerile din România, cred că e un punct important pentru a înțelege ce s-a întâmplat la noi în ultimul an.

Nu în ultimul rând, am transmis invitația cancelarului Merz de a vizita România în perioada următoare.