O nouă ipoteză privind asasinarea liderului Hamas: Bomba ar fi fost pusă sub patul lui Haniyeh de doi iranieni recrutați de Mossad

Liderul Hamas, Ismail Haniyeh, a fost ucis în Teheran. FOTO: Hepta

Bomba care l-a ucis pe Ismail Haniyeh, șeful politic al Hamas, într-o casă din Teheran, ar fi fost ascunsă sub patul său cu doar câteva ore înainte, scrie The Times of Israel. Potrivit unui nou raport, doi iranieni recrutați de Mossad s-au infiltrat în rândul Gărzilor Revoluționare și au plasat dispozitivul explozibil.

Informațiile de până acum indicau că dispozitivul exploziv a fost plasat în casa de oaspeți în care se știa că Haniyeh va sta în urmă cu aproximativ două luni și a fost detonată de la distanță odată ce Haniyeh a ajuns în camera sa.

Acum, un raport al Jewish Chronicle arată că bomba ar fi fost pusă sub patul lui Haniyeh cu doar câteva ore înainte ca acesta să moară.

Bomba ar fi fost plasată de doi iranieni, agenți ai Gardienii Revoluţiei (IRGC), recrutați de Mossad. Aceștia ar fi intrat și ieșit din camera lui Haniyeh în doar câteva minute și au fost lăsați să părăsească complexul fără a ridica suspiciuni.

Apoi, Mossadul i-a scos ilegal din țară o oră mai târziu.

Practic, serviciul de informații israelian ar fi recrutat agenți ai Gărzilor Revoluționare iraniene care au pus chiar ei bomba în camera în care urma să se cazeze liderul Hamas.

Raportul mai spune că bomba a fost plasată sub patul lui Haniyeh și detonată de la distanță de un robot.

Varianta oficială a Iranului este că Haniyeh a fost ucis cu o rachetă, „un proiectil cu rază scurtă de acțiune, cu un focos de 7 kg, care a provocat o explozie puternică în apropierea apartamentului”, o operațiune pe care Iranul o atribuie Israelului.

Însă această afirmație a fost negată de israelieni, prin intermediul purtătorului de cuvânt al armatei IDF, Daniel Hagari.

Eșecurile din jurul morții lui Haniyeh au provocat probleme Iranului și IRGC. Zeci de ofițeri IRGC au fost arestați sau concediați în zilele de după moartea lui Haniyeh, a informat sâmbătă New York Times.

Indiferent de modul în care a murit Haniyeh, atât Iranul, cât și Hamas au promis să se răzbune.