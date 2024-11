Omenirea ar putea rămâne fără La Nina, anul acesta. Ce înseamnă asta pentru economiile naționale și pentru viața oamenilor

Vedere panoramică a orașului Sydney. Biroul meteorologic australian a anunțat că La Nina ar putea întârzia până în februarie 2025. Sursă foto: Getty Images

Bloomberg semnalează incertitudinea cu privire la efectele pe care le va avea instalarea fenomenului La Nina în Oceanul Pacific, după multiple speculații pe acest subiect în presa internațională.

El Nino și La Nina sunt faze opuse ale aceluiași model climatic. Atunci când unul sau altul dintre ele se produce, vremea din întreaga lume este modificată în moduri în mare parte previzibile.

Anul acesta, însă, tranziția s-a blocat undeva între cele două faze, ceea ce face ca previziunile să fie dificile, explică publicația citată.

La Nina aduce, de obicei, vreme mai rece și mai umedă în nord-vestul Pacificului, în partea superioară a Munților Stâncoși și în Marile Câmpii din America de Nord. De asemenea, este însoțită de un climat mai blând și mai uscat în statele din sudul SUA și, adesea, în California.

În New York și, în general, pe coasta estică a SUA, La Nina tinde să vină o iarnă plină de precipitații, deoarece furtunile se deplasează spre interiorul continentului, transportând zăpadă abundentă în munții din nordul statului New York și în regiunea New England.

Agenția meteorologică a Statelor Unite, NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) a anticipat formarea La Nina înainte de sfârșitul lunii noiembrie, mai târziu decât se prevăzuse inițial.

Fenomenul ar urma să dureze până în martie.

Ca urmare a întârzierii, este probabil ca La Nina din 2024 - 2025 să fie slabă.

Asta înseamnă că alte fenomene meteorologice pot un rol mai important. De exemplu, Oscilația Nord-Atlantică - o fluctuație a presiunii atmosferice - poate aduce temperaturi blânde sau polare în SUA și Europa, în funcție de modul în care se "balansează".

"Dispariția" La Nina, un dezastru pentru sectoarele energetic, agricol și de retail

De asemenea, am putea rămâne fără La Nina.

Biroul australian de meteorologie a declarat la începutul acestei săptămâni că șase din șapte modele meteorologice au prezis că aceasta nu va apărea până în luna februarie anul viitor.

Incertitudinea are efecte dureroase, nu doar în planificarea vieții personale în avans, în funcție de informațiile meteo, ci și în planul economiilor naționale.

Penuria de informații clare afectează grav prognozele referitoare la cererea de energie în lunile de iarnă, precum și planificările care iau în calcul perturbările din transporturi și din lanțurile de aprovizionare.

Perspectivele agricole sunt, de asemenea, afectate, deoarece agricultorii au nevoie să evalueze cantitatea de ploaie și zăpadă care va cădea.

Dacă adăugăm schimbările climatice, previziunile devin și mai greu de elaborat.

Fără un factor determinant puternic precum La Nina sau El Nino, previziunile pentru sezonul următor sunt precum o cutie neagră, conchide Bloomberg.