Peste 1.000 de sicrie au umplut o cunoscută piață din Roma: "Oamenii merg la muncă şi nu se mai întorc acasă"

? MILLE BARE IN PIAZZA DEL POPOLO. Un colpo allo stomaco. Un’immagine che sconcerta, atterrisce. Come si dovrebbe atterrire per i 1041 morti sul lavoro che abbiamo contato quest’anno. 1041 vite spezzate su cui non si può continuare a fare finta di niente. Vogliamo risvegliare le coscienze, sensibilizzare i mass media e richiamare l’attenzione della politica affinché il silenzio della morte sia cancellato dal rumore della vita. In questa battaglia è con noi anche Stefano Massini, scrittore e drammaturgo, impegnato da tempo sul tema della sicurezza. Grazie al suo monologo, intenso e potente, abbiamo dato voce alla nostra rabbia e al nostro dolore ed al dramma ed al dolore delle loro famiglie. Non possiamo assuefarci a questo massacro senza tregua. Non possiamo tollerare che si muoia a 60 anni su un’impalcatura o a 18 facendo l’alternanza scuola lavoro. Esigiamo più ispettori e ispezioni, più formazione e, soprattutto, si legiferi per introdurre il reato per omicidio su lavoro perché, quando si violano le norme sulla sicurezza, non si può parlare di morti bianche. Continueremo la nostra battaglia finché non avremo raggiunto #ZeroMortiSulLavoro. Perché nessun profitto può valere una vita umana.