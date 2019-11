Peste 35 de persoane blocate într-o mină din estul Germaniei în urma unei explozii

Peste 35 de mineri au rămas blocați într-o mină din estul Germaniei, la 700 de metri sub pământ, în urma unei explozii. Conform primelor informații, două persoane au fost grav rănite.

Operațiunea de salvare a fost începută imediat. Până în acest moment nu se știe ce a cauzat explozia.

Mina se află la 150 de kilometri de Berlin și nu mai era activă, ci doar folosită pentru a depozita deșeuri din alte mine.

Nearly 30 trapped after explosion in mine in Germany.https://t.co/hbCq4koEfr pic.twitter.com/CuIGYupaZ8