Celebra pictură Mona Lisa, analizată cu ajutorul razelor X | Detaliul fascinant descoperit de cercetători

Oamenii de știință au descoperit, cu ajutorul razelor X, un detaliu fascinant în stratul de vopsea al celebrei picturi "Mona Lisa".

Sursa foto: Profimedia

În urma unei analize cu raze X, cercetătorii au descoperit un compus chimic rar în stratul de vopsea al celebrei picturi "Mona Lisa".

Conform cercetărilor publicate în Journal of the American Chemical Society, vopseaua de ulei folosită de artistul italian în stratul de bază al lucrării are o compoziţie chimică distinctă de celelalte lucrări ale sale, ba chiar și de cele realizate de faimoşii săi contemporani.

Astfel, prezenţa compusului chimic rar, numit "plumbonacrit", a confirmat o teorie de lungă durată a istoricilor de artă, conform căreia Leonardo ar fi folosit pulbere de oxid de plumb pentru a îngroşa şi usca straturile de vopsea ale "Giocondei".

"A fost o persoană căreia îi plăcea să experimenteze, iar fiecare dintre picturile sale este complet diferită din punct de vedere tehnic", a declarat, pentru Associated Press Victor Gonzalez, autorul principal al studiului şi chimist la CNRS din Franţa.

Oamenii de ştiinţă de la CNRS, un organism de cercetare proeminent, au colaborat cu istorici de artă în cadrul proiectului.

"În acest caz, este interesant să vedem că într-adevăr există o tehnică specifică pentru stratul de vopsea al Giocondei", a adăugat Gonzalez.

Oamenii de ştiinţă au examinat structura atomică a stratului de vopsea folosind raze X, produse de un sincrotron, o maşină care accelerează particule încărcate, prin intermediul unor elemente magnetice, până când acestea ating aproape viteza luminii.

Gonzalez şi echipa sa au găsit astfel de minerale și într-o pictură semnată de Rembrandt, sugerând că aceeași rețetă de vopsea sau una asemănătoare a fost transmisă de-a lungul secolelor.

"Sunt multe, multe alte lucruri de descoperit, cu siguranţă. Abia zgâriem suprafaţa. Ceea ce spunem noi este doar o cărămidă în plus în cunoaştere", a încheiat cercetătorul, potrivit news.ro.