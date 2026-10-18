Planul surpriză al lui Trump pentru pace în Ucraina: Ar vrea ca Europa să reia importurile masive de gaze din Rusia

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Administrația președintelui american Donald Trump le-ar fi propus europenilor să reia, în volume mari, importurile de gaze din Rusia, în cadrul unui eventual acord de pace pentru Ucraina, scrie The New York Times, preluată de The Moscow Times. Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american, Jared Kushner, au discutat această idee cu oficiali ucraineni și europeni. Subiectul ar fi fost abordat inclusiv cu președintele Volodimir Zelenski, în timpul vizitei pe care cei doi au făcut-o la Kiev luna trecută.

Administrația americană consideră că reluarea livrărilor de gaze rusești către Europa ar putea reprezenta un stimulent economic pentru Moscova să pună capăt războiului. În același timp, Washingtonul crede că o astfel de înțelegere ar putea aduce venituri și Ucrainei, iar consumatorii europeni ar beneficia de energie mai ieftină.

Propunerea a fost primită prost în Europa

Ideea nu ar fi fost însă bine primită de oficialii europeni. O revenire la gazul rusesc ar contrazice eforturile făcute în ultimii ani de Uniunea Europeană pentru a-și reduce dependența de energia din Rusia și ar putea expune din nou statele europene riscului ca Moscova să oprească livrările.

În plus, o astfel de înțelegere ar putea reduce cererea pentru gazul natural lichefiat american în Europa și i-ar putea întări pe politicienii care cer reducerea sprijinului pentru Ucraina și refacerea relațiilor cu Rusia.

Potrivit The New York Times, Washingtonul vede reluarea exporturilor rusești de gaze ca parte a unui acord mult mai amplu, care ar putea include viitoarea relație dintre Rusia și NATO, garanțiile de securitate pentru Ucraina și controlul asupra teritoriilor.

Unii oficiali europeni și ucraineni iau în calcul și posibilitatea ca Statele Unite să urmărească obținerea unei participații în exporturile rusești de gaze, astfel încât firme americane sau chiar guvernul SUA să primească o parte din profituri.

Trump a amânat noile sancțiuni împotriva Rusiei

Informațiile apar după ce Donald Trump a amânat introducerea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, prevăzut într-o lege asociată senatorului republican Lindsey Graham.

Potrivit ordinului publicat de Casa Albă, Trump a informat Congresul că suspendarea sancțiunilor este, în acest moment, în interesul național al Statelor Unite.

Documentul semnat de Trump pe 18 septembrie prevedea, printre altele, taxe vamale de 100% pentru cei mai mari cumpărători de petrol și gaze rusești și tarife de 500% pentru exporturile rusești către Statele Unite.

Măsurile urmau să intre în vigoare cel târziu pe 18 octombrie, însă ordinul lui Trump le blochează pentru o perioadă nedeterminată, până la o nouă decizie a președintelui sau a unor membri autorizați ai administrației sale.

Washingtonul a relaxat deja unele restricții

Administrația Trump a permis anterior și anumite tranzacții temporare cu motorină rusească, printr-o licență valabilă până la 7 aprilie 2027.

Ulterior, au apărut informații potrivit cărora Washingtonul analizează și posibilitatea relaxării sancțiunilor împotriva unor petroliere din așa-numita „flotă fantomă”, folosite pentru transportul petrolului și produselor petroliere rusești.