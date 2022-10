Unul dintre cele mai frumoase locuri din Kiev, distrus în atacul rusesc cu rachete

Acesta oferea vederi spectaculoase asupra centrului capitalei Ucrainei și ale râului Nipru.

Un pasaj pietonal a fost bombardat în centrul Kievului, în cadrul atacului cu rachete de azi dimineaţă din Kiev.

”The Bridge of Glass” (Podul de Sticlă) a fost un pasaj destinat exclusiv pietonilor. Acesta era unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Kiev și unul dintre locurile preferate ale locuitorilor orașului pentru promenadă.

Atacul a fost suprins de camerele de supraveghere. În imagini se vede cum podul este lovit de o rachetă. Din fericire, un bărbat care circula pe pasajul pietonal a reuşit să scape miraculos.

Se pare că Rusia a folosit în atacul Kievului rachete Kalibr, spun experții care au vizionat imaginile. Proiectilele au fost lansate de la zeci de kilometri distanță. Acestea îşi ating ținta cu o eroare de maxim 30 de metri.

