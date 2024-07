Popularul tabloid britanic The Sun anunță că susține Partidul Laburist în alegerile din Marea Britanie: ”E timpul pentru o schimbare”

Așa arată prima pagină a ziarului The Sun, miercuri, cu o zi înainte de alegeri

Popularul tabloid britanic The Sun a anunțat că sprijină Partidul Laburist și pe liderul său, Keir Starmer, în alegerile din Marea Britanie care urmează să aibă loc joi, informează CNN. Tabloidul, deținut de mogulul media american Rupert Murdoch, a susținut în mod tradițional Partidul Conservator, condus în prezent de premierul Rishi Sunak.



The Sun a susținut ultima dată un politician laburist în 2005, când premierul Tony Blair candida pentru al treilea mandat.



„Este timpul pentru o schimbare”, anunță The Sun într-un editorial publicat miercuri.

”În ultimele cinci decenii, am susținut atât partidele laburiste, cât și partidele conservatoare. Angajamentul nostru a fost întotdeauna să ținem Guvernul pe jar. Și asta vom face în fiecare zi a următorului Parlament . Este totul în joc pentru țara noastră în aceste alegeri .

The Sun crede în valorile de bun simț.

Marea Britanie ca o meritocrație în care oamenii, indiferent de trecut, pot reuși în viață, muncind din greu. Libertatea de exprimare, o presă liberă și libertatea jurnaliștilor noștri de a expune minciuna și încălcarea legii. Comerț liber. Libertate pentru afaceri de a prospera și de a crea locuri de muncă, iar pentru consumatori, de a cumpăra ceea ce își doresc.

Granițe puternice pentru imigrația controlată . Servicii publice decente care oferă contribuabililor o educație excelentă și îngrijire medicală .

Prim-ministrul Rishi Sunak are multe politici pe care le susținem.

(...)

El a făcut tot posibilul pentru a îndrepta mizeria economică pe care a moștenit-o, din care mare parte a fost cauzată de pandemia de Covid și de războiul din Ucraina .

Inflația era de 11% când a devenit prim-ministru. A coborât la 2 la sută - în parte pentru că a rezistat cererilor sălbatice de salariu ale sindicatelor.

Dar problema de netrecut cu care se confruntă c nservatorii este că - de-a lungul a 14 ani adesea haotici - au devenit o mulțime divizată, mai interesată să lupte ei înșiși decât să conducă țara.

Până când Rishi Sunak s-a mutat în Downing Street , Marea Britanie avea cinci prim-miniștri în doar 12 ani. Numai în 2022, au fost patru secretari de interne, patru cancelari și cinci secretari pentru educație.

Toate aceste tulburări, înjunghieri în spate și haos au avut un preț.

(...)

Pe scurt, conservatorii sunt epuizați.

Ei au nevoie de o perioadă în Opoziție pentru a se uni în jurul unui set comun de principii care să poată pune, în sfârșit, capăt tuturor anilor de război intern.

Este timpul pentru o schimbare.

(...)

Există încă o mulțime de preocupări cu privire la Partidul Laburist. Ei nu au un plan clar pentru a controla imigrația, legală sau ilegală. Ei au exclus majorări ale TVA-ului, impozitului pe venit și asigurărilor naționale - dar, așa cum sunt de acord cu grupurile de gândire independente, taxele pentru muncă cresc. Doar că nu au recunoscut încă care dintre ele. Sir Keir vorbește acum despre dorința unor legături mai strânse cu Bruxelles-ul - ceea ce ar putea însemna sacrificarea unora dintre libertățile noastre recent câștigate de Brexit. Are un munte de urcat, cu un electorat dezamăgit și cu cote scăzute de încredere.

Dar, trăgându-și partidul înapoi în centrul politicii britanice, pentru prima dată de când Tony Blair a ocupat Downing Street 10, Sir Keir a câștigat dreptul de a prelua conducerea.

Vom cere socoteală Laburiștilor, fără teamă sau favor.