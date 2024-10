Premierul Japoniei avertizează la primul discurs de politică externă: Ucraina de azi anunţă Asia de Sud-Est de mâine

Shigeru Ishiba este noul lider al LDP și noul prim-ministru al guvernului Japoniei. Foto: Getty Images

Lumea devine din ce în ce mai divizată, iar "Ucraina de astăzi ar putea prefigura Asia de Est de mâine", a declarat vineri noul prim-ministru al Japoniei, Shigeru Ishiba, în primul său discurs de politică generală în care a abordat inclusiv rata scăzută a natalităţii, pe care o consideră o "urgenţă tăcută", transmite AFP.



"Ucraina de astăzi ar putea prefigura Asia de Est de mâine. De ce nu a funcţionat descurajarea în Ucraina?'', s-a întrebat premierul Ishiba într-o aluzie voalată la temerile privind o invazie chineză în Taiwan, conform Agerpres.



"Dacă luăm în considerare şi situaţia din Orientul Mijlociu, comunitatea internaţională devine din ce în ce mai divizată şi predispusă la confruntări", a adăugat şeful guvernului japonez.



Relaţiile dintre Japonia şi China s-au deteriorat în ultimii ani deoarece Beijingul şi-a afirmat prezenţa militară în jurul unor teritorii disputate din regiune, iar Tokio şi-a consolidat legăturile de securitate cu SUA şi aliaţii săi.



Premierul Ishiba susţine crearea unei alianţe militare regionale după modelul NATO şi a declarat marţi că securitatea Japoniei "nu a fost niciodată mai ameninţată de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial".



În plan intern, Shigeru Ishiba doreşte să crească salariile în baza unui nou program de stimulare monetară şi printr-un sprijin acordat autorităţilor locale şi gospodăriilor cu venituri mici.



Predecesorul său, Fumio Kishida, a fost nepopular printre alegători din cauza unei serii de scandaluri, precum şi a inflaţiei care a afectat consumul în cea de-a patra economie din lume.



Noul şef al guvernului a declarat că doreşte, în cursul acestui deceniu, să majoreze salariul minim pe ţară la 1.500 de yeni (9,30 euro) pe oră, o creştere de aproape 43% faţă de salariul actual, de 1.050 de yeni.



"Vom ajunge la creşteri salariale care depăşesc preţurile stimulând productivitatea oamenilor şi adăugând valoare", a spus el.



Toate declaraţiile premierului Ishiba în această etapă sunt "probabil în vederea următoarelor alegeri generale", pe care acesta a indicat că doreşte să le convoace pe 27 octombrie, a comentat Takahide Kiuchi, într-o notă a Institutului de cercetare Nomura, publicată înaintea discursului.



"Prima prioritate a administraţiei Ishiba este de a câştiga aceste alegeri şi de a-şi consolida baza de putere", a subliniat cercetătorul japonez.



Chiar dacă partidul din care face parte rămâne marele favorit la scrutinul parlamentar, guvernul Ishiba se bucură doar de sprijinul a 51% din populaţie, potrivit unui sondaj publicat miercuri de cotidianul Nikkei, cu mult sub scorul primului guvern al predecesorului său, Fumio Kishida, la începutul activităţii sale, în 2021.



La fel ca multe ţări industrializate, Japonia se confruntă cu spectrul unei crize demografice, cu o populaţie îmbătrânită şi cu o rată a natalităţii care se încăpăţânează să rămână scăzută.



Potrivit Băncii Mondiale, Japonia are cea mai în vârstă populaţie din lume, după Monaco.



Anul trecut, natalitatea sa a fost de 1,2, cu mult sub cei 2,1 copii necesari pentru a menţine nivelul populaţiei.



Vineri, premierul Ishiba a calificat situaţia natalităţii drept o "urgenţă tăcută", adăugând că executivul va promova măsuri de sprijinire a familiilor, cum ar fi programul de lucru flexibil.



Prim-ministrul Japoniei a menţionat în discursul său şi lipsa moştenitorilor de sex masculin la tronului imperial.



Din cauza regulilor actuale de succesiune, familia imperială se află pe cale de dispariţie, având un singur moştenitor tânăr: nepotul de 18 ani al împăratului Naruhito, prinţul Hisahito.



Fiica împăratului, prinţesa Aiko, în vârstă de 22 de ani, nu poate accede pe tron în temeiul Legii Casei Imperiale, în vigoare din 1947.



Femeile sunt obligate să părăsească familia atunci când se căsătoresc cu un om de rând, aşa cum s-a întâmplat în 2021, când fosta prinţesă Mako Komuro, nepoata împăratului Naruhito, s-a căsătorit cu un coleg de facultate.



În luna mai, parlamentarii au început să discute despre posibilitatea relaxării regulilor stricte de succesiune, iar un sondaj recent Kyodo a constatat că 90% din populaţie susţine o succesiune la tron deschisă femeilor.



"Stabilitatea succesiunii regale este extrem de importantă. Stabilizarea numărului de membri ai familiei imperiale este o problemă deosebit de urgentă", a afirmat noul premier, solicitând o dezbatere pe această temă.