Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, face apel la moldoveni să meargă în număr mare la referendumul pentru UE

Dorin Recean este premierul Moldovei. Sursa foto: Captură foto:Facebook-Dorin Recean

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a declarat vineri că este importantă nu doar obţinerea unui rezultat favorabil la referendumul pentru modificarea Constituţiei în vederea aderării ţării la Uniunea Europeană, ci şi atingerea unui scor mare.



"Este important nu, pur şi simplu, să avem un vot la referendum câştigător, dar este important să avem şi un exerciţiu de unitate naţională. Este important nu doar să fie câştigător, dar şi să avem un câştig cu un scor mare, pentru că referendumul este şi un exerciţiu de unitate naţională, în care cetăţenii îşi exprimă voinţa şi dorinţa de a trăi liber, de a trăi democratic, într-o ţară prosperă şi în pace", a precizat premierul moldovean, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute alături de omologul român, Marcel Ciolacu, aflat în vizită la Chişinău, conform Agerpres.



El a menţionat că Guvernul de la Chişinău încearcă să reliefeze proiectele deja realizate cu sprijinul UE, dar şi să prezinte cetăţenilor planul de dezvoltare.



"Noi construim Republica Moldova şi în felul ăsta avem grijă să oferim cetăţenilor Republicii Moldova o perspectivă foarte clară. Noi le spunem foarte clar care este planul nostru de dezvoltare. Noi le arătăm ce deja am realizat cu suportul Uniunii Europene, cu suportul ţărilor democratice şi care sunt următorii paşi pentru ca să construim mai multe drumuri, să construim mai multe grădiniţe, să construim mai multe şcoli, universităţi, să formăm un mediu de afaceri cât mai prielnic pentru investiţii", a menţionat Recean.



Potrivit acestuia, autorităţile iau măsuri pentru a proteja cetăţenii de "informaţii false" şi "denaturări".



"Noi deja luăm măsuri pentru ca să protejăm cetăţenii Republicii Moldova şi democraţia din Republica Moldova împotriva acestor falsuri, acestor denaturări şi împotriva acestor minciuni care sunt promovate. Guvernul de la Chişinău îşi doreşte să construiască o viaţă normală, prosperă, aici, la noi, în Republica Moldova. Ţările membre ale UE şi mai ales România ne sunt aliaţi în acest proces de dezvoltare a ţării, a infrastructurii, a drumurilor, a podurilor, a locurilor de muncă", a subliniat Dorin Recean.



Premierul Marcel Ciolacu a declarat, la rândul său, că, în contextul războiului din Ucraina, Republica Moldova este supusă unui război hibrid.



"Întreaga Europă este alături de Republica Moldova. Nu există prim-ministru cu care să mă fi întâlnit să începem discuţia despre Republica Moldova şi să nu mă asigure de tot suportul pe care întreaga Uniune Europeană îl are pentru Republica Moldova", a spus el.



Întrebat cum priveşte informaţiile conform cărora aderarea la UE ar duce la pierderea identităţii naţionale, Ciolacu i-a îndemnat pe cetăţenii moldoveni să analizeze cazul României, care, în acest moment, "se dezvoltă la maxima sa capacitate" în toate domeniile.



"Sunt aceleaşi poveşti pe care le-am trăit în anii 1990. Ele apar odată cu alegerile. Nu dau niciun sfat nimănui. Să se uite la România, să vadă că nici nu a fost vândută pe bucăţi, este un stat suveran, nu s-a modificat nicio graniţă, nu a fost nicio problemă. Cu adevărat, e mai dezvoltată şi în acest moment se dezvoltă la maxima sa capacitate în toate domeniile: şi sănătate, şi infrastructură, şi educaţie. Şi e normal să ne implicăm, să ajutăm şi Republica Moldova. Nu trebuie sfaturi, doar veniţi până la Bucureşti", a transmis şeful Guvernului de la Bucureşti.



Marcel Ciolacu efectuează, vineri, o vizită oficială în Republica Moldova, în cadrul căreia mai are programate întrevederi cu preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, şi cu preşedintele Parlamentului moldovean, Igor Grosu. Din program face parte şi o vizită la Mitropolia Basarabiei, unde va avea o întrevedere cu Mitropolitul Petru