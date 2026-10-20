Președintele celui mai mare producător de aur din Africa promite să oprească exporturile de minereuri brute în următorii patru ani

3 minute de citit Publicat la 22:59 20 Oct 2026 Modificat la 22:59 20 Oct 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Președintele Ghanei, John Dramani Mahama, și-a reafirmat angajamentul de a opri exporturile de minereuri neprocesate până în 2030, insistând că cel mai mare producător de aur din Africa nu mai poate continua să-și trimită resursele naturale în străinătate doar pentru a importa apoi produse finite realizate din aceleași materii prime, scrie Business Insider.

Vorbind la summitul Mining in Motion 2026, desfășurat pe 19 octombrie la Accra, Mahama a prezentat planurile de a opri, în decurs de patru ani, exporturile de bauxită, mangan, fier și litiu în stare brută, cu scopul de a dezvolta industria locală, de a crea locuri de muncă și de a păstra în țară o parte mai mare din bogăția minerală.

„Mi-am stabilit un obiectiv clar: până în 2030, minereurile brute nu ar mai trebui să părăsească țărmurile noastre. Alumina, manganul, fierul, litiul și celelalte minerale ale noastre trebuie să susțină procesarea și dezvoltarea industrială aici, acasă”, a declarat Mahama.

Președintele a precizat că Ghana nu mai poate susține un model economic care îi avantajează pe producătorii străini, în timp ce propriei industrii îi sunt refuzate oportunitățile de creștere.

„De generații întregi, navele pleacă din porturile Ghanei încărcate cu mangan și bauxită ghaneze. O mare parte din aceste materiale a alimentat industrii din alte părți ale lumii, în timp ce noi am importat produsele finite obținute din aceleași minereuri”, mai spune el.

Mahama a argumentat că acest aranjament de lungă durată a privat Ghana de oportunitatea de a construi fabrici, de a crea locuri de muncă calificate și de a dobândi tehnologie industrială, în ciuda vastelor zăcăminte de care dispune țara.

Ghana anunță o interdicție treptată a exporturilor de minereuri brute

Pentru a atinge ținta din 2030, Mahama a spus că administrația sa va introduce restricțiile treptat, cu prevederi legale și cerințe de procesare adaptate fiecărui mineral în parte.

„Vom urmări o interzicere treptată a exporturilor de minereuri neprocesate, susținută de măsurile legislative necesare, de cerințe specifice fiecărui mineral și de calendare de implementare transparente”, a spus el.

Președintele a invocat interdicția deja existentă în Ghana privind exportul de fier vechi și de metale neferoase, ca dovadă a angajamentului guvernului de a păstra în țară o valoare mai mare din propriile resurse.

Potrivit politicii propuse, investitorii din sectorul minier vor avea obligația să sprijine procesarea pe plan intern, în loc să exporte mineralele în stare brută.

„Investitorii trebuie să înțeleagă obligațiile de procesare care vin odată cu accesul la resursele noastre. Guvernul trebuie să contribuie la asigurarea infrastructurii, a competențelor și a finanțării necesare pentru o producție locală competitivă”, a spus Mahama.

Guvernul intenționează să extindă capacitățile de procesare a mineralelor și să le conecteze cu industriile care produc articole din aluminiu, oțel, cabluri electrice, baterii și alte bunuri manufacturate.

Mahama a spus că strategia va crea oportunități și dincolo de minerit, inclusiv în întreținerea echipamentelor, fabricație, servicii de laborator, dezvoltare de software și reciclare.

„Procesarea deschide calea către o dezvoltare industrială mai amplă. Cuprul african poate aproviziona producătorii de cabluri. Aluminiul poate susține sistemele energetice. Oțelul poate servi căilor noastre ferate, construcțiilor și industriei miniere”, a spus el.

El a îndemnat, de asemenea, universitățile și instituțiile tehnice să colaboreze cu companiile miniere pentru a dezvolta expertiza necesară producției interne.

Ghana vrea un control mai mare asupra bogăției sale minerale

Restricțiile propuse fac parte din agenda Accra Reset a lui Mahama, care urmărește consolidarea controlului african asupra resurselor naturale și promovarea creșterii industriale.

„Obiectivul final al Accra Reset este să afirme că oamenii noștri trebuie să aibă un control mai mare asupra deciziilor și capacităților de producție care le modelează viitorul”, a spus Mahama.

Fiind cel mai mare producător de aur din Africa, Ghana urmărește să-și extindă capacitățile interne de procesare a mineralelor, în special în rafinarea aurului și în producția de aluminiu și oțel, pentru a reduce dependența de industriile străine.

Mahama a subliniat însă că atingerea țintei din 2030 va necesita energie electrică sigură, infrastructură mai bună, forță de muncă calificată și investiții.