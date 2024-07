Prima vizită a noului ministru britanic de externe a fost în Germania. S-a uitat împreună cu șefa diplomației de la Berlin la meciul Angliei la Euro 2024

Noul ministru de externe al Regatului Unit, David Lammy, s-a deplasat sâmbătă în Germania pentru prima sa vizită în străinătate, la o zi după victoria zdrobitoare a laburiştilor la alegerile legislative, informează AFP, potrivit Agerpres.

Cerând "resetarea" relaţiilor cu aliaţii Marii Britanii, Lammy s-a întâlnit cu omologul său german Annalena Baerbock, care a subliniat că Regatul Unit este "o parte indispensabilă a Europei".

Berlinul "colaborează cu noul guvern britanic pentru a vedea cum se poate apropia Regatul Unit de Uniunea Europeană", a scris Ministerul de Externe german pe platforma X.

La rândul său, Lammy, care l-a înlocuit pe conservatorul David Cameron în fruntea diplomaţiei britanice, a publicat şi fotografii de la întrevederea pe care a avut-o cu Baerbock.

It's time to reset our relationship with our European friends and allies. That's why I'm in Germany, on my first visit as Foreign Secretary.



Together @ABaerbock and I will address shared threats and support Ukraine.



Still made time for the football - come on England! pic.twitter.com/qlGXbO5R0f