O aeronavă British Airways, care zbura pe ruta Londra - Valencia, a fost evacuată de urgență după ce cabina s-a umplut de fum. Incidentul s-a petrecut chiar cu câteva momente înainte de a ateriza.

British Airways a confirmat că au fost probleme tehnice la bordul aeronavei. Unul dintre pasageri, Lucy Brown, a declarat pentru CNN că fumul era dens, avea un miros metalic și că nu se mai putea respira, ceea ce a dus la o stare de panică generală.

La bordul aeronavei se aflau 173 de pasageri, dintre care trei au fost duși la spital.

.@British_Airways terrifying experience on flight to Valencia. Felt like horror film. Thankfully everyone safe. Flight filled with smoke and had to be emergency evacuated. #britishairways pic.twitter.com/NT4Gtme9kl