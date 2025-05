Medvedev îl amenință pe Trump cu al Treilea Război Mondial: "Se joacă cu focul"

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dimitri Medvedev, a răspuns la mesajul lui Donald Trump, în care republicanul firma că "multe lucruri foarte rele s-ar fi întâmplat deja în Rusia" dacă nu s-ar fi implicat el, adăugând că Rusia "se joacă cu focul". Medvedev a publicat un mesaj pe X, spunând că acesta cunoaşte "doar un singur lucru foarte rău - Al Treilea Război Mondial".

Medvedev ameninţă cu WW3 după ce Trump a spus că, dacă nu era el, "multe lucruri foarte rele s-ar fi întâmplat deja în Rusia"

"Cât despre cuvintele lui Trump despre Putin, că «se joacă cu focul» și că «lucruri foarte rele» se vor întâmpla în Rusia. Eu știu doar un lucru FOARTE RĂU — Al Treilea Război Mondial. Sper că Trump înțelege asta", a scris Medvedev pe X.

