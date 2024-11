Proteste violente în Bulgaria după premiera unei piese regizate de John Malkovich, în care localnicii se spală o dată-n viață

Protestatarii încearcă forțeze intrarea în Teatrul Național de la Sofia înainte de premiera piesei „Arms and the Man”, regizată de John Malkovich, 7 noiembrie 2024. Sursă foto: X

Premiera la Sofia a unui spectacol regizat de cineastul american John Malkovich a provocat, joi noaptea, un scandal însoțit de violențe, iar responsabilii au decis să țină reprezentația cu sala aproape goală, pentru a evita ca situația să degenereze, relatează Agerpres, citând agențiile internaționale de presă.

Piesa de teatru "Arms and the man" (cunoscută în România drept Soldatul de ciocolată, n.r.) a fost scrisă în secolul XIX de autorul britanic George Bernard Shaw și are acțiunea plasată în perioada războiului dintre Bulgaria și Serbia, din 1885, încheiat după două săptămâni printr-un tratat de pace semnat la București.

Presa de la Sofia a relatat că opera lui Bernard Shaw îi prezintă pe soldații bulgari drept niște lași, în timp ce afirmă despre localnici că se spală o singură dată în viață și nu se omoară cu cititul.

În acest context, joi seară, cu o oră înainte de premiera spectacolului, mai mulți protestatari naționaliști au început să se adune în fața Teatrului Național "Ivan Vazov" din capitala bulgară.

Ei au afișat un banner cu mesajul "Fără piese anti-bulgare la Teatrul Național!" și au aruncat cu saci cu gunoi înspre cei care intenționau să vizioneze spectacolul.

De asemenea, protestatarii l-au scuipat şi agresat fizic pe regizorul de animație Theodore Ushev, nominalizat la Oscar, în momentul în care acesta încerca să intre în clădirea teatrului.

Unii indivizi mai agresivi au încercat să pătrundă cu forța în clădire, dar au fost respinși de agenții de securitate.

Какво се случи на 7 ноември пред Народния театър в София

Зрителите не бяха допуснати да гледат пиеса, режисирана от Джон Mалкович. Националисти провалиха премиерата и нападаха хора. Полицията присъстваше, но не спря агресията на протестиращите. ?️Вижте повече в това видео. pic.twitter.com/2Q4jUuEJNq — Свободна Европа (@SvobodnaEvropa) November 8, 2024

Pentru a evita alte ciocniri cu forțele de ordine, conducerea teatrului le-a permis doar câtorva jurnaliști să intre în sală pentru a urmări reprezentația.

"Este o reacție destul de ciudată", a comentat regizorul John Malkovich după ce piesa de teatru a fost jucată.

"Din ce în ce mai multor oameni le place să cenzureze lucrurile cu care ei nu sunt de acord", a adăugat el.

Conform Agerpres, spectacolul urma să fie jucat la Teatrul Național din Sofia şi vineri seara.

Cine este John Malkovich

John Gavin Malkovich este un actor și regizor american, laureat al unui premiu Primetime Emmy și nomnializat la premiile Oscar, BAFTA și Golden Globe.

S-a născut pe 9 decembrie 1953 și și-a început cariera artistică în 1976, în calitate de membru fondator al trupei teatrale Steppenwolf Theatre Company din Chicago

A primit două nominalizări la Premiul Oscar, categoria "Cel mai bun actor în rol secundar", pentru interpretările sale din Places in the Heart (1984) și In the Line of Fire (1993).

Alte titluri din filmografia lui Malkovich sunt The Killing Fields (1984), Empire of the Sun (1987), Dangerous Liaisons (1988), Of Mice and Men (1992), Con Air (1997), Rounders (1998), Being John Malkovich (1999), Shadow of the Vampire (2000), Ripley's Game (2002), Johnny English (2003), Burn After Reading (2008) și Red (2010).

De asemenea, a produs filme precum Ghost World (2001), Juno (2007) și The Perks of Being a Wallflower (2012).

Între rolurile sale mai recente în filmul de televiziune se numără cele din The New Pope (2020) și Space Force (2020-2022).

Malkovich se declară ateu. A fost căsătorit cu actrița Glenne Headly din 1982 până în 1988. Are doi copii cu partenera sa de lungă durată, Nicoletta Peyran.