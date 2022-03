”Sper că te vei pune curând pe picioare”. Gafa adjunctului ministrului rus al apărării în timp ce decora un soldat rănit în Ucraina

Generalul Aleksandr Fomin a mers sâmbătă să-i decoreze chiar la spital pe soldații ruși răniți în luptele din Ucraina, relatează tv8.md.

Generalul rus i-a urat unui militar ”să se pună pe picioare”, numai că tânărul tocmai își pierduse un picior în ”operațiunea specială” din Ucraina.

”În numele comandantului suprem, vă felicit și vă doresc să vă faceți bine, să vă puneți pe picioare!”, i-a spus generalul Fomin, în timp ce soldatul, cu o privire pierdută, i-a mulțumit și a dat mâna cu el.

Russian deputy defense minister Yunus-Bek Evkurov gave a soldier who lost a leg fighting in Ukraine a medal yesterday and told him: “I hope you’ll get back on your feet” pic.twitter.com/Cw8Sn3BCys