Putin vrea sa înceapă negocierile pentru pace în Ucraina, dar nu cu Zelenski

Vladimir Putin a anunțat că Rusia este pregătită să negocieze un acord pentru încheierea războiului din Ucraina, însă a atras atenția că nu va accepta discuții directe cu Volodimir Zelenski. Președintele Rusiei susține că omologul său ucrainean este „ilegitim”, deoarece mandatul său a expirat. De asemenea, Vladimir Putin a precizat, într-un interviu acodat televiziunii ruse de stat, că nu există o „voință” din partea Ucrainei pentru a opri războiul.

Dacă Volodimir Zelenski vrea să participe la negocieri Vladimir Putin a dat de înțeles că el nu va participa personal, ci va „alege persoanele care să poarte aceste negocieri”.

Moscova susține că președintele Ucrainei este „ilegitim” deoarece mandatul său a expirat. Însă, legislaţia ucraineană interzice organizarea de alegeri pe timpul legii marţiale, instituită de la începutul ofensivei ruse, în februarie 2022, şi rămasă în vigoare de atunci.

Astfel, preşedintele rus a subliniat că orice negocieri vor fi, la rândul lor, „ilegitime”, în cazul în care ar avea loc acum, evocând un decret prin care Volodimir Zelenski a exclus, în octombrie 2022, orice negocieri atât timp cât Vladimir Putin se află la putere.

Liderul de la Kremlin apreciază însă că este posibil, cu toate acestea, să se găsească „un mijloc juridic” prin care să se organizeze negocieri, dacă Kievul vrea acest lucru.

„Pentru moment, noi nu vedem o astfel de voinţă”, a spus însă președintele Rusiei.

Putin claims that the "special military operation" will end in 1.5-2 months if foreign aid to Ukraine stops. He also stated that talks with Ukraine are possible, but not with Zelensky, Ukraine's sovereignty is almost null, the West pushed Kyiv to continue the conflict and that… pic.twitter.com/UhMg4oIAGm

De asemenea, președintele rus Vladimir Putin susține că războiul din Ucraina se va încheia în „două luni” fără ajutorul militar al aliaților occidentali ai Ucrainei, care se teme de o reducere drastică a asistenței americane odată cu revenirea la putere a lui Donald Trump, relatează AFP, citat de Agerpres.

„Nu pot exista, nu vor rezista o lună dacă banii și, în general, muniția se epuizează. Totul s-ar termina într-o lună și jumătate sau două luni”, a spus Putin.

În ce privește temerile că Rusia ar putea ataca și alte state europene după Ucraina, Vladimir Putin a spus că sunt cei care susțin asta urmăresc să îi „intimideze pe proprii cetățeni ca să facă bani pe spinarea lor. Asta se întâmplă pentru că economiile lor se prăbușesc și calitatea vieții scade”.

PUTIN??: "What they say about us, that we're going to attack Europe after Ukraine, is complete nonsense. It's intimidation of their own population solely to get money out of them. This is happening in the context of the fact that their economies are sinking, and standards of… pic.twitter.com/BbS2twlIFP